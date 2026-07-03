So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt

Rohstoffe im Fokus

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,91 Prozent auf 4.083,04 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.006,32 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

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Inzwischen steigt der Silberpreis um 4,43 Prozent auf 58,94 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 56,44 US-Dollar.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:37 Uhr auf. Es geht 2,16 Prozent auf 1.632,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.598,00 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,58 Prozent auf 1.289,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.269,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 91,12 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (89,22 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (83,23 US-Dollar) geht es um 1,21 Prozent auf 84,24 US-Dollar nach oben.

Nach 0,77 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Dienstagabend um 2,06 Prozent auf 0,79 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -2,56 Prozent auf 3,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,42 US-Dollar.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,50 US-Dollar am Vortag auf 4,53 US-Dollar nach oben (+0,67Prozent).

Derweil geht es für den Mastrindpreis südwärts. Der Mastrindpreis sinkt -0,74 Prozent auf 3,49 US-Dollar, nach 3,52 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -2,44 Prozent auf 1,44 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,47 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,61 Prozent auf 12,19 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 12,26 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,90 Prozent auf 326,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 323,50 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,60 Prozent auf 0,74 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,75 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,40 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 0,31 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf 2,87 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,86 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 0,37 Prozent auf 1,02 US-Dollar, nach 1,01 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 15,74 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 15,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 108,84 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 108,84 US-Dollar beziffert.

Zudem gewinnt der Reispreis am Dienstagabend hinzu. Um 1,68 Prozent auf 14,24 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Reispreis bei 14,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:27 Uhr notiert der Holzpreis 1,16 Prozent stärker bei 653,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 646,00 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 0,71 Prozent auf 59,52 Euro. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 59,10 Euro.

Redaktion finanzen.net