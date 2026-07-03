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Rohstoffe im Fokus

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt

21.07.26 20:43 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt | finanzen.net

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.135,32 USD -16,67 USD -0,53%
News
Baumwolle
0,79 USD 0,02 USD 2,06%
News
Bleipreis
1.829,00 USD 8,15 USD 0,45%
News
Dieselpreis Benzin
2,16 EUR -0,00 EUR -0,09%
News
EEX Strompreis Phelix DE
112,20 EUR 1,35 EUR 1,22%
News
Erdgaspreis - TTF
59,52 EUR 0,42 EUR 0,71%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,87 USD 0,01 USD 0,49%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.081,30 USD 74,98 USD 1,87%
News
Haferpreis
3,33 USD -0,09 USD -2,56%
News
Heizölpreis
108,84 USD USD
News
Holzpreis
653,00 USD 7,00 USD 1,08%
News
Kaffeepreis
3,32 USD -0,02 USD -0,73%
News
Kakaopreis
4.173,00 GBP 76,00 GBP 1,86%
News
Kohlepreis
119,65 USD -0,25 USD -0,21%
News
Kupferpreis
13.628,50 USD 255,10 USD 1,91%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,02 USD USD 0,37%
News
Maispreis
4,53 USD 0,03 USD 0,67%
News
Mastrindpreis
3,49 USD -0,03 USD -0,74%
News
Milchpreis
15,74 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
735,68 USD 2,04 USD 0,28%
News
Nickelpreis
16.836,50 USD 86,50 USD 0,52%
News
Ölpreis (Brent)
90,91 USD 1,69 USD 1,89%
News
Ölpreis (WTI)
84,45 USD 1,22 USD 1,47%
News
Orangensaftpreis
1,44 USD -0,04 USD -2,44%
News
Palladiumpreis
1.288,00 USD 19,00 USD 1,50%
News
Palmölpreis
4.535,00 MYR -33,00 MYR -0,72%
News
Platinpreis
1.633,00 USD 35,00 USD 2,19%
News
Rapspreis
557,00 EUR 12,00 EUR 2,20%
News
Reispreis
14,24 USD 0,24 USD 1,68%
News
Silberpreis
58,85 USD 2,41 USD 4,27%
News
Sojabohnenmehlpreis
326,40 USD 2,90 USD 0,90%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD USD -0,60%
News
Sojabohnenpreis
12,19 USD -0,08 USD -0,61%
News
Super Benzin
2,14 EUR -0,01 EUR -0,23%
News
Weizenpreis
234,25 EUR EUR
News
Zinkpreis
3.574,50 USD 26,00 USD 0,73%
News
Zinnpreis
53.294,00 USD 1.275,50 USD 2,45%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,40%
News

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,91 Prozent auf 4.083,04 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.006,32 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Inzwischen steigt der Silberpreis um 4,43 Prozent auf 58,94 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 56,44 US-Dollar.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:37 Uhr auf. Es geht 2,16 Prozent auf 1.632,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.598,00 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,58 Prozent auf 1.289,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.269,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 91,12 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (89,22 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (83,23 US-Dollar) geht es um 1,21 Prozent auf 84,24 US-Dollar nach oben.

Nach 0,77 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Dienstagabend um 2,06 Prozent auf 0,79 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -2,56 Prozent auf 3,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,42 US-Dollar.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,50 US-Dollar am Vortag auf 4,53 US-Dollar nach oben (+0,67Prozent).

Derweil geht es für den Mastrindpreis südwärts. Der Mastrindpreis sinkt -0,74 Prozent auf 3,49 US-Dollar, nach 3,52 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -2,44 Prozent auf 1,44 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,47 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,61 Prozent auf 12,19 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 12,26 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,90 Prozent auf 326,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 323,50 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,60 Prozent auf 0,74 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,75 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,40 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 0,31 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf 2,87 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,86 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 0,37 Prozent auf 1,02 US-Dollar, nach 1,01 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 15,74 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 15,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 108,84 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 108,84 US-Dollar beziffert.

Zudem gewinnt der Reispreis am Dienstagabend hinzu. Um 1,68 Prozent auf 14,24 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Reispreis bei 14,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:27 Uhr notiert der Holzpreis 1,16 Prozent stärker bei 653,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 646,00 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 0,71 Prozent auf 59,52 Euro. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 59,10 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

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