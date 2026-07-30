So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt

Rohstoff-Marktbericht

12.08.26 20:43 Uhr

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 0,97 Prozent auf 4.410,78 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.368,48 US-Dollar gehandelt worden war.

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In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 1,25 Prozent auf 65,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 64,70 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:39 Uhr notiert der Platinpreis 0,83 Prozent stärker bei 1.762,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.748,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 0,88 Prozent auf 1.377,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.365,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 0,09 Prozent auf 88,99 US-Dollar, nach 88,91 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,07 Prozent auf 83,26 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 83,20 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,83 US-Dollar) geht es um 0,14 Prozent auf 0,83 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,23 US-Dollar) geht es um 0,15 Prozent auf 3,23 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Kaffeepreis. Um 1,30 Prozent verstärkt sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 3,40 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,36 US-Dollar lag.

Währenddessen verliert der Lebendrindpreis um -0,97 Prozent auf 2,31 US-Dollar. Gestern stand der Lebendrindpreis noch bei 2,33 US-Dollar.

Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 4,69 Prozent auf 4,57 US-Dollar, nach 4,37 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt der Mastrindpreis am Mittwochabend nach. Um -1,11 Prozent auf 3,46 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,50 US-Dollar.

Zudem fällt der Orangensaftpreis. Um -0,68 Prozent reduziert sich der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf 1,38 US-Dollar, nachdem der Orangensaftpreis am Vortag noch bei 1,39 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 1,50 Prozent auf 11,65 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,48 US-Dollar an der Tafel.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 303,40 US-Dollar am Vortag auf 311,00 US-Dollar nach oben (+2,50Prozent).

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,75 Prozent auf 0,69 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,68 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -1,85 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,12 Prozent auf 2,80 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 2,77 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Mageres Schwein Preis um -0,26 Prozent auf 0,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,96 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,18 Prozent auf 16,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,62 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 1,18 Prozent auf 113,59 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 112,27 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Reispreis um -0,14 Prozent auf 13,90 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 13,92 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (581,00 US-Dollar) geht es um -0,77 Prozent auf 576,50 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - TTF nordwärts. Um 19:17 Uhr steht ein Plus von 3,47 Prozent auf 61,56 Euro zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - TTF-Kurs noch bei 59,50 Euro.

Redaktion finanzen.net