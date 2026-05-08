So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

Gold, Öl & Co. aktuell

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.715,39 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.715,39 US-Dollar).

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In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 80,34 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 11:23 Uhr auf 80,34 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 2.064,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 11:23 Uhr bei 2.064,50 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.500,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 11:23 Uhr bei 1.500,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net