Commodities aktuell

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

22.05.26 13:17 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.640,65 USD 30,02 USD 0,83%
News
Baumwolle
0,78 USD USD 0,54%
News
Bleipreis
1.995,85 USD 29,15 USD 1,48%
News
Dieselpreis Benzin
1,95 EUR -0,02 EUR -0,86%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,10 EUR -0,15 EUR -0,15%
News
Erdgaspreis - TTF
49,35 EUR -0,10 EUR -0,19%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,01 USD -0,01 USD -0,43%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.517,31 USD -27,92 USD -0,61%
News
Haferpreis
3,56 USD -0,05 USD -1,25%
News
Heizölpreis
104,61 USD 3,43 USD 3,39%
News
Holzpreis
584,00 USD -5,50 USD -0,93%
News
Kaffeepreis
2,72 USD -0,01 USD -0,49%
News
Kakaopreis
2.753,00 GBP -102,00 GBP -3,57%
News
Kohlepreis
107,60 USD -4,95 USD -4,40%
News
Kupferpreis
13.426,85 USD 10,15 USD 0,08%
News
Lebendrindpreis
2,49 USD -0,04 USD -1,63%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD -0,02 USD -2,21%
News
Maispreis
4,65 USD 0,03 USD 0,54%
News
Mastrindpreis
3,69 USD -0,02 USD -0,43%
News
Milchpreis
16,92 USD USD
News
Naphthapreis (European)
886,12 USD -11,42 USD -1,27%
News
Nickelpreis
18.536,50 USD -57,50 USD -0,31%
News
Ölpreis (Brent)
105,60 USD 0,68 USD 0,65%
News
Ölpreis (WTI)
98,51 USD 2,16 USD 2,24%
News
Orangensaftpreis
1,67 USD 0,10 USD 6,15%
News
Palladiumpreis
1.360,50 USD -22,50 USD -1,63%
News
Palmölpreis
4.403,00 MYR -112,00 MYR -2,48%
News
Platinpreis
1.932,50 USD -28,50 USD -1,45%
News
Rapspreis
523,75 EUR -4,00 EUR -0,76%
News
Reispreis
12,92 USD -0,09 USD -0,65%
News
Silberpreis
75,89 USD -0,83 USD -1,08%
News
Sojabohnenmehlpreis
328,60 USD 0,20 USD 0,06%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD 0,01 USD 0,72%
News
Sojabohnenpreis
11,99 USD 0,05 USD 0,42%
News
Super Benzin
1,98 EUR -0,01 EUR -0,45%
News
Weizenpreis
214,25 EUR -2,75 EUR -1,27%
News
Zinkpreis
3.527,15 USD 8,95 USD 0,25%
News
Zinnpreis
52.776,00 USD -1.418,00 USD -2,62%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,28%
News

Der Goldpreis ist am Mittag gefallen. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis um -0,66 Prozent auf 4.515,18 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.545,23 US-Dollar gehandelt worden war.

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -1,24 Prozent auf 75,77 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 76,72 US-Dollar.

Nach 1.961,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Freitagmittag um -1,53 Prozent auf 1.931,00 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.357,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,84 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.383,00 US-Dollar).

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,33 Prozent auf 105,27 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 104,92 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 2,15 Prozent auf 98,42 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 96,35 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,27 Prozent.

Daneben sinkt der Haferpreis um -1,53 Prozent auf 3,55 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,61 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -0,15 Prozent auf 2,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,73 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kakaopreis um -3,64 Prozent auf 2.751,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2.855,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 0,49 Prozent auf 4,65 US-Dollar, nach 4,62 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,94 US-Dollar am Vortag auf 11,99 US-Dollar nach oben (+0,42Prozent).

Währenddessen kommt der Sojabohnenmehlpreis kaum von der Stelle. Um 13:03 Uhr werden 328,40 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,66 Prozent auf 0,74 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,74 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Freitagmittag nach. Um -1,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -0,76 Prozent auf 3,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,02 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (101,18 US-Dollar) geht es um 3,13 Prozent auf 104,35 US-Dollar nach oben.

Währenddessen verliert der Kohlepreis um -4,40 Prozent auf 107,60 US-Dollar. Gestern stand der Kohlepreis noch bei 112,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

