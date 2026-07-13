So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

Rohstoffe unter der Lupe

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,46 Prozent auf 4.020,12 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.001,85 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

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Zudem gewinnt der Silberpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,21 Prozent auf 57,79 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 57,67 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.599,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.608,50 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,36 Prozent auf 1.256,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.251,50 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 4,79 Prozent auf 87,29 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 83,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf. Es geht 3,08 Prozent auf 80,55 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 78,14 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 12:29 Uhr fällt der Haferpreis um -7,81 Prozent auf 2,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,01 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 3,44 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,41 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,67 Prozent.

Mit dem Kakaopreis geht es indes nach unten. Der Kakaopreis gibt -2,05 Prozent auf 4.206,00 Britische Pfund nach, nachdem gestern noch 4.294,00 Britische Pfund an der Tafel standen.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,38 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,28 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenpreis um -1,10 Prozent auf 11,89 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 12,02 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,92 Prozent auf 313,90 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 316,80 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,56 Prozent auf 0,73 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,73 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,14 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,31 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,90 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 3,93 Prozent auf 104,88 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 100,91 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Kohlepreis um -0,84 Prozent auf 118,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kohlepreis bei 119,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net