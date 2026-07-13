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Rohstoffe unter der Lupe

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

14.07.26 13:17 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.145,80 USD -0,72 USD -0,02%
News
Baumwolle
0,80 USD USD 0,56%
News
Bleipreis
1.830,85 USD -20,00 USD -1,08%
News
Dieselpreis Benzin
2,02 EUR 0,01 EUR 0,25%
News
EEX Strompreis Phelix DE
105,60 EUR 3,00 EUR 2,92%
News
Erdgaspreis - TTF
51,01 EUR 2,63 EUR 5,44%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,88 USD -0,02 USD -0,52%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.028,29 USD 26,44 USD 0,66%
News
Haferpreis
2,93 USD -0,09 USD -2,82%
News
Heizölpreis
104,35 USD 3,43 USD 3,40%
News
Holzpreis
619,50 USD -3,50 USD -0,56%
News
Kaffeepreis
3,44 USD 0,02 USD 0,72%
News
Kakaopreis
4.204,00 GBP -90,00 GBP -2,10%
News
Kohlepreis
118,50 USD -1,00 USD -0,84%
News
Kupferpreis
13.460,35 USD 108,85 USD 0,82%
News
Lebendrindpreis
2,35 USD USD -0,20%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD
News
Maispreis
4,28 USD -0,10 USD -2,23%
News
Mastrindpreis
3,54 USD USD -0,07%
News
Milchpreis
15,76 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
708,19 USD 28,34 USD 4,17%
News
Nickelpreis
16.403,50 USD -0,50 USD
News
Ölpreis (Brent)
86,50 USD 3,20 USD 3,84%
News
Ölpreis (WTI)
79,74 USD 1,60 USD 2,05%
News
Orangensaftpreis
1,43 USD -0,05 USD -3,58%
News
Palladiumpreis
1.262,00 USD 10,50 USD 0,84%
News
Palmölpreis
4.470,00 MYR 15,00 MYR 0,34%
News
Platinpreis
1.609,00 USD 0,50 USD 0,03%
News
Rapspreis
527,00 EUR 9,25 EUR 1,79%
News
Reispreis
13,19 USD 0,02 USD 0,11%
News
Silberpreis
58,01 USD 0,34 USD 0,59%
News
Sojabohnenmehlpreis
314,50 USD -2,30 USD -0,73%
News
Sojabohnenölpreis
0,73 USD USD -0,67%
News
Sojabohnenpreis
11,90 USD -0,12 USD -1,02%
News
Super Benzin
2,04 EUR 0,00 EUR 0,20%
News
Weizenpreis
214,75 EUR 0,75 EUR 0,35%
News
Zinkpreis
3.570,60 USD -31,05 USD -0,86%
News
Zinnpreis
52.701,50 USD 150,50 USD 0,29%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,27%
News

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,46 Prozent auf 4.020,12 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.001,85 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,21 Prozent auf 57,79 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 57,67 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.599,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.608,50 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,36 Prozent auf 1.256,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.251,50 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 4,79 Prozent auf 87,29 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 83,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf. Es geht 3,08 Prozent auf 80,55 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 78,14 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 12:29 Uhr fällt der Haferpreis um -7,81 Prozent auf 2,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,01 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 3,44 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,41 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,67 Prozent.

Mit dem Kakaopreis geht es indes nach unten. Der Kakaopreis gibt -2,05 Prozent auf 4.206,00 Britische Pfund nach, nachdem gestern noch 4.294,00 Britische Pfund an der Tafel standen.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,38 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,28 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenpreis um -1,10 Prozent auf 11,89 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 12,02 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,92 Prozent auf 313,90 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 316,80 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,56 Prozent auf 0,73 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,73 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,14 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,31 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,90 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 3,93 Prozent auf 104,88 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 100,91 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Kohlepreis um -0,84 Prozent auf 118,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kohlepreis bei 119,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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