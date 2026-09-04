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Fokus Rohstoffpreise

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,293.50 USD -18.00 USD -0.54 %
News
Baumwolle
0.82 USD -0.01 USD -1.13 %
News
Bleipreis
1,871.00 USD 1.00 USD 0.05 %
News
Dieselpreis Benzin
2.33 EUR 0.00 EUR -0.04 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
127.50 EUR 0.07 EUR 0.05 %
News
Erdgaspreis - TTF
68.10 EUR -2.86 EUR -4.02 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.98 USD 0.06 USD 2.13 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,428.95 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
3.44 USD 0.01 USD 0.29 %
News
Heizölpreis
119.93 USD -1.32 USD -1.09 %
News
Holzpreis
570.00 USD -4.00 USD -0.7 %
News
Kaffeepreis
3.24 USD 0.00 USD -0.03 %
News
Kakaopreis
4,395.00 GBP -12.00 GBP -0.27 %
News
Kohlepreis
138.25 USD 2.55 USD 1.88 %
News
Kupferpreis
14,371.00 USD 12.00 USD 0.08 %
News
Lebendrindpreis
2.13 USD -0.01 USD -0.54 %
News
Mageres Schwein Preis
0.82 USD -0.01 USD -1.44 %
News
Maispreis
5.12 USD -0.03 USD -0.63 %
News
Mastrindpreis
3.25 USD -0.01 USD -0.2 %
News
Milchpreis
16.13 USD -0.20 USD -1.22 %
News
Naphthapreis (European)
809.87 USD 2.44 USD 0.3 %
News
Nickelpreis
16,690.00 USD 75.00 USD 0.45 %
News
Ölpreis (Brent)
96.28 USD 0.76 USD 0.8 %
News
Ölpreis (WTI)
91.48 USD 0.18 USD 0.2 %
News
Orangensaftpreis
1.38 USD 0.00 USD 0.29 %
News
Palladiumpreis
1,389.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,608.00 MYR -27.00 MYR -0.58 %
News
Platinpreis
1,825.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
551.75 EUR 0.75 EUR 0.14 %
News
Reispreis
15.38 USD 0.15 USD 0.95 %
News
Silberpreis
66.16 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
345.30 USD 0.10 USD 0.03 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD -0.01 USD -1.04 %
News
Sojabohnenpreis
12.94 USD -0.13 USD -0.96 %
News
Super Benzin
2.27 EUR 0.01 EUR 0.40 %
News
Weizenpreis
233.00 EUR -12.25 EUR -4.99 %
News
Zinkpreis
4,087.00 USD 91.50 USD 2.29 %
News
Zinnpreis
54,525.00 USD 75.00 USD 0.14 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0 %
News

Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.428,95 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.428,95 US-Dollar).

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Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

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