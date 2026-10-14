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Aktuelle Rohstoffpreise

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,037.92 USD -19.14 USD -0.63 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.01 USD 0.89 %
News
Bleipreis
1,858.85 USD 16.95 USD 0.92 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR -0.01 EUR -0.44 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
156.10 EUR 3.60 EUR 2.36 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.62 EUR 3.32 EUR 3.93 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.26 USD -0.02 USD -0.58 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,141.07 USD -16.88 USD -0.41 %
News
Haferpreis
4.11 USD -0.05 USD -1.2 %
News
Heizölpreis
130.24 USD 0.00 USD 0 %
News
Holzpreis
546.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Kaffeepreis
2.95 USD 0.03 USD 0.85 %
News
Kakaopreis
4,463.00 GBP 171.00 GBP 3.98 %
News
Kohlepreis
143.00 USD -2.50 USD -1.72 %
News
Kupferpreis
14,741.00 USD -80.35 USD -0.54 %
News
Lebendrindpreis
2.25 USD 0.00 USD -0.06 %
News
Mageres Schwein Preis
0.76 USD 0.00 USD 0 %
News
Maispreis
4.82 USD -0.01 USD -0.1 %
News
Mastrindpreis
3.43 USD 0.00 USD -0.12 %
News
Milchpreis
15.05 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
909.93 USD -4.86 USD -0.53 %
News
Nickelpreis
15,451.00 USD -58.00 USD -0.37 %
News
Ölpreis (Brent)
106.48 USD 0.79 USD 0.75 %
News
Ölpreis (WTI)
95.63 USD 1.49 USD 1.58 %
News
Orangensaftpreis
1.42 USD -0.10 USD -6.31 %
News
Palladiumpreis
1,136.00 USD 7.50 USD 0.66 %
News
Palmölpreis
4,398.00 MYR -33.00 MYR -0.74 %
News
Platinpreis
1,661.00 USD -6.00 USD -0.36 %
News
Rapspreis
518.00 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
17.20 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Silberpreis
58.57 USD -0.91 USD -1.53 %
News
Sojabohnenmehlpreis
359.20 USD -10.90 USD -2.95 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD 0.03 %
News
Sojabohnenpreis
12.90 USD 0.06 USD 0.45 %
News
Super Benzin
2.16 EUR 0.00 EUR 0.14 %
News
Weizenpreis
244.50 EUR 1.25 EUR 0.51 %
News
Zinkpreis
3,820.15 USD 9.50 USD 0.25 %
News
Zinnpreis
53,490.00 USD 616.00 USD 1.17 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -0.47 %
News

Der Goldpreis gab um 13:13 Uhr um -0,43 Prozent auf 4.140,01 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 4.157,95 US-Dollar gelegen hatte.

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Derweil notiert der Silberpreis bei 58,58 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (59,48 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,51 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -0,36 Prozent auf 1.661,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.667,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 0,58 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 1.135,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.128,50 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,74 Prozent auf 106,47 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 105,69 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 94,14 US-Dollar am Vortag auf 95,65 US-Dollar nach oben (+1,60Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 0,75 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,81 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Zugewinne in Höhe von 1,25 Prozent auf 2,96 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,93 US-Dollar.

Derweil notiert der Kakaopreis bei 4.467,00 Britische Pfund. Im Vergleich zum Vortag (4.292,00 Britische Pfund) ist das ein Aufschlag von 4,08 Prozent.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,21 Prozent auf 4,82 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,83 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,45 Prozent auf 12,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,84 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -2,86 Prozent auf 359,50 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 370,10 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 0,04 Prozent auf 0,68 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,38 Prozent auf 0,21 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,21 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,94 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf 3,25 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 3,28 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,20 Prozent auf 130,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 130,24 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 143,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,72 Prozent im Vergleich zum Vortag (145,50 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Holzpreis kaum von der Stelle. Um 13:00 Uhr werden 546,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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