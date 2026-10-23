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Rohstoffe an der Börse

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,007.55 USD -16.95 USD -0.56 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.00 USD -0.17 %
News
Bleipreis
1,871.35 USD -7.50 USD -0.4 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.02 EUR 0.76 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
158.75 EUR 2.75 EUR 1.76 %
News
Erdgaspreis - TTF
90.44 EUR 2.30 EUR 2.61 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.70 USD -0.10 USD -3.61 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,025.55 USD 1.31 USD 0.03 %
News
Haferpreis
3.77 USD 0.00 USD 0.07 %
News
Heizölpreis
131.03 USD 0.79 USD 0.61 %
News
Holzpreis
523.00 USD 1.50 USD 0.29 %
News
Kaffeepreis
3.12 USD -0.01 USD -0.27 %
News
Kakaopreis
4,183.00 GBP 7.00 GBP 0.17 %
News
Kohlepreis
146.00 USD 0.70 USD 0.48 %
News
Kupferpreis
14,213.85 USD -256.15 USD -1.77 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD -0.01 USD -0.29 %
News
Mageres Schwein Preis
0.66 USD 0.00 USD -0.27 %
News
Maispreis
4.59 USD -0.02 USD -0.43 %
News
Mastrindpreis
3.46 USD -0.02 USD -0.5 %
News
Milchpreis
15.21 USD -0.08 USD -0.52 %
News
Naphthapreis (European)
917.60 USD 11.56 USD 1.28 %
News
Nickelpreis
15,929.00 USD 102.50 USD 0.65 %
News
Ölpreis (Brent)
114.69 USD 1.52 USD 1.34 %
News
Ölpreis (WTI)
100.97 USD 1.50 USD 1.51 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD -0.03 USD -1.82 %
News
Palladiumpreis
1,049.50 USD -8.00 USD -0.76 %
News
Palmölpreis
4,551.00 MYR 28.00 MYR 0.62 %
News
Platinpreis
1,563.00 USD -11.00 USD -0.7 %
News
Rapspreis
500.00 EUR 12.75 EUR 2.62 %
News
Reispreis
17.40 USD -0.06 USD -0.32 %
News
Silberpreis
53.93 USD -0.62 USD -1.14 %
News
Sojabohnenmehlpreis
347.90 USD 0.60 USD 0.17 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Sojabohnenpreis
12.54 USD 0.01 USD 0.1 %
News
Super Benzin
2.10 EUR 0.01 EUR 0.67 %
News
Weizenpreis
234.00 EUR 1.25 EUR 0.54 %
News
Zinkpreis
3,726.15 USD -44.70 USD -1.19 %
News
Zinnpreis
50,105.00 USD -1,443.50 USD -2.8 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD 0.99 %
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 0,12 Prozent auf 4.029,05 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.024,24 US-Dollar gelegen hatte.

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Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -0,84 Prozent auf 54,09 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 54,55 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben sinkt der Platinpreis um -0,54 Prozent auf 1.565,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.574,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.050,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.057,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,71 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 1,44 Prozent auf 114,80 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 113,17 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,64 Prozent auf 101,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 99,47 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,19 Prozent auf 0,81 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,81 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Haferpreis um 0,07 Prozent auf 3,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,76 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -0,03 Prozent auf 3,12 US-Dollar, nach 3,12 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Kakaopreis. Um 0,14 Prozent verstärkt sich der Kakaopreis um 13:01 Uhr auf 4.182,00 Britische Pfund, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4.176,00 Britische Pfund lag.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,38 Prozent auf 4,59 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,61 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,10 Prozent auf 12,54 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 12,53 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 347,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (347,30 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,17 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,01 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 0,84 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 13:04 Uhr auf 0,20 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,20 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,47 Prozent auf 2,73 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,80 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 0,61 Prozent auf 131,03 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 130,24 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

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