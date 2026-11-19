Rohstoff-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis ist am Mittag gefallen. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis um -0,27 Prozent auf 3.717,43 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 3.727,68 US-Dollar gehandelt worden war.

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In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -0,31 Prozent auf 44,94 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 45,08 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis 0,81 Prozent stärker bei 1.375,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.364,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -1,21 Prozent auf 942,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 954,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 0,22 Prozent auf 92,15 US-Dollar, nach 91,95 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,59 Prozent auf 83,75 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 83,26 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,75 US-Dollar) geht es um 1,37 Prozent auf 0,76 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,51 US-Dollar) geht es um 0,86 Prozent auf 3,54 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Kaffeepreis. Um 0,11 Prozent verstärkt sich der Kaffeepreis um 13:03 Uhr auf 2,81 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,81 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Kakaopreis um 3,05 Prozent auf 3.856,00 Britische Pfund zu. Gestern war der Kakaopreis noch 3.742,00 Britische Pfund wert.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,06 Prozent auf 4,35 US-Dollar, nach 4,36 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,53 Prozent auf 12,23 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,17 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -0,51 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf 334,20 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 335,90 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:02 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,62 Prozent auf 0,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,60 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,18 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach unten (--0,11 Prozent).

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 0,77 Prozent auf 3,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,37 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Heizölpreis um -1,26 Prozent auf 103,56 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 104,88 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Kohlepreis kaum. Am Donnerstagmittag lag der Kohlepreis bei 131,75 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 131,75 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net