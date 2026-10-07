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Gold, Öl & Co.

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,146.90 USD 28.90 USD 0.93 %
News
Baumwolle
0.77 USD 0.00 USD 0.45 %
News
Bleipreis
1,837.35 USD 8.00 USD 0.44 %
News
Dieselpreis Benzin
2.24 EUR -0.01 EUR -0.27 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
143.40 EUR 3.60 EUR 2.58 %
News
Erdgaspreis - TTF
78.60 EUR 3.30 EUR 4.38 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.19 USD 0.08 USD 2.5 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,112.57 USD -51.78 USD -1.24 %
News
Haferpreis
4.28 USD -0.03 USD -0.58 %
News
Heizölpreis
121.78 USD 1.06 USD 0.88 %
News
Holzpreis
520.00 USD -5.00 USD -0.95 %
News
Kaffeepreis
2.93 USD -0.12 USD -3.86 %
News
Kakaopreis
4,174.00 GBP -57.00 GBP -1.35 %
News
Kohlepreis
143.70 USD -0.95 USD -0.66 %
News
Kupferpreis
14,502.35 USD 73.50 USD 0.51 %
News
Lebendrindpreis
2.22 USD 0.00 USD 0.19 %
News
Mageres Schwein Preis
0.77 USD -0.01 USD -1.12 %
News
Maispreis
5.01 USD -0.07 USD -1.33 %
News
Mastrindpreis
3.38 USD -0.02 USD -0.66 %
News
Milchpreis
15.07 USD 0.02 USD 0.13 %
News
Naphthapreis (European)
860.91 USD 9.97 USD 1.17 %
News
Nickelpreis
15,529.00 USD 60.00 USD 0.39 %
News
Ölpreis (Brent)
100.06 USD -0.52 USD -0.52 %
News
Ölpreis (WTI)
88.22 USD -1.22 USD -1.36 %
News
Orangensaftpreis
1.47 USD -0.04 USD -2.5 %
News
Palladiumpreis
1,127.50 USD -48.00 USD -4.08 %
News
Palmölpreis
4,310.00 MYR -30.00 MYR -0.69 %
News
Platinpreis
1,640.50 USD -65.00 USD -3.81 %
News
Rapspreis
522.50 EUR -12.75 EUR -2.38 %
News
Reispreis
16.63 USD 0.28 USD 1.71 %
News
Silberpreis
59.89 USD -1.82 USD -2.95 %
News
Sojabohnenmehlpreis
362.60 USD 9.20 USD 2.6 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD -0.02 USD -2.87 %
News
Sojabohnenpreis
12.96 USD -0.07 USD -0.56 %
News
Super Benzin
2.14 EUR 0.00 EUR -0.14 %
News
Weizenpreis
248.00 EUR 3.00 EUR 1.22 %
News
Zinkpreis
3,801.75 USD 27.90 USD 0.74 %
News
Zinnpreis
54,249.00 USD 50.00 USD 0.09 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD 0.05 %
News

Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 10:10 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,75 Prozent auf 4.132,97 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.164,35 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

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In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -1,98 Prozent auf 60,49 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 61,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -1,88 Prozent auf 1.673,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.705,50 US-Dollar.

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -1,79 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.154,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.175,50 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,37 Prozent auf 100,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 100,58 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 89,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (89,44 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,08 Prozent.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 0,35 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 09:58 Uhr auf 4,32 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,31 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,39 Prozent auf 5,06 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 5,08 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (13,03 US-Dollar) geht es um 0,19 Prozent auf 13,06 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 354,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 353,40 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,37 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 1,73 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 2,12 Prozent auf 3,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,11 US-Dollar.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 120,73 US-Dollar am Vortag auf 123,37 US-Dollar nach oben (+2,19Prozent).

Daneben wertet der Kohlepreis um 09:48 Uhr ab. Es geht -0,59 Prozent auf 143,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 144,65 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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