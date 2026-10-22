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Gold, Öl & Co. aktuell

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,024.50 USD 20.78 USD 0.69 %
News
Baumwolle
0.81 USD -0.01 USD -0.78 %
News
Bleipreis
1,878.85 USD 28.00 USD 1.51 %
News
Dieselpreis Benzin
2.25 EUR -0.02 EUR -0.75 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
156.00 EUR 2.50 EUR 1.63 %
News
Erdgaspreis - TTF
88.14 EUR 1.10 EUR 1.26 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.78 USD -0.01 USD -0.43 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,090.98 USD -49.99 USD -1.21 %
News
Haferpreis
3.81 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Heizölpreis
128.39 USD 2.64 USD 2.1 %
News
Holzpreis
521.50 USD -3.50 USD -0.67 %
News
Kaffeepreis
3.14 USD -0.02 USD -0.71 %
News
Kakaopreis
4,340.00 GBP 40.00 GBP 0.93 %
News
Kohlepreis
145.30 USD -0.20 USD -0.14 %
News
Kupferpreis
14,470.00 USD -69.15 USD -0.48 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD 0.01 USD 0.42 %
News
Mageres Schwein Preis
0.66 USD -0.01 USD -2.12 %
News
Maispreis
4.64 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Mastrindpreis
3.48 USD 0.02 USD 0.56 %
News
Milchpreis
15.30 USD -0.01 USD -0.07 %
News
Naphthapreis (European)
906.04 USD -3.43 USD -0.38 %
News
Nickelpreis
15,826.50 USD 477.50 USD 3.11 %
News
Ölpreis (Brent)
112.20 USD 3.38 USD 3.11 %
News
Ölpreis (WTI)
99.80 USD 2.65 USD 2.73 %
News
Orangensaftpreis
1.43 USD -0.01 USD -0.69 %
News
Palladiumpreis
1,056.00 USD -35.00 USD -3.21 %
News
Palmölpreis
4,523.00 MYR -71.00 MYR -1.55 %
News
Platinpreis
1,598.50 USD -34.50 USD -2.11 %
News
Rapspreis
487.25 EUR -7.00 EUR -1.42 %
News
Reispreis
17.29 USD -0.02 USD -0.09 %
News
Silberpreis
56.05 USD -1.95 USD -3.36 %
News
Sojabohnenmehlpreis
346.10 USD -2.20 USD -0.63 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD 0.00 USD -0.14 %
News
Sojabohnenpreis
12.43 USD -0.03 USD -0.22 %
News
Super Benzin
2.09 EUR -0.04 EUR -1.69 %
News
Weizenpreis
232.75 EUR -8.75 EUR -3.62 %
News
Zinkpreis
3,770.85 USD 35.00 USD 0.94 %
News
Zinnpreis
51,548.50 USD 350.00 USD 0.68 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD -0.15 %
News

Der Goldpreis reduzierte sich um 10:10 Uhr um -1,39 Prozent auf 4.083,38 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.140,97 US-Dollar gelegen hatte.

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Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 10:09 Uhr gibt der Silberpreis um -3,66 Prozent auf 55,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 58,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Platinpreis am Donnerstagvormittag nach. Um -2,27 Prozent auf 1.596,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.633,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -3,44 Prozent auf 1.053,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.091,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 3,16 Prozent auf 112,26 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 108,82 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 2,81 Prozent stärker bei 99,88 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 97,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Baumwolle um -0,62 Prozent auf 0,81 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,82 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 08:16 Uhr ab. Es geht -0,07 Prozent auf 3,81 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,81 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,63 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,22 Prozent.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 12,45 US-Dollar am Vortag auf 12,44 US-Dollar nach unten (--0,10 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,43 Prozent auf 346,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 348,30 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,66 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,29 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,20 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -0,54 Prozent auf 2,78 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,79 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 2,73 Prozent auf 129,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 125,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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