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Rohstoffkurse aktuell

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend

01.07.26 20:43 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.120,70 USD -5,24 USD -0,17%
News
Baumwolle
0,73 USD 0,01 USD 1,47%
News
Bleipreis
1.844,15 USD -26,95 USD -1,44%
News
Dieselpreis Benzin
1,84 EUR 0,08 EUR 4,66%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,50 EUR 0,65 EUR 0,66%
News
Erdgaspreis - TTF
42,93 EUR -0,71 EUR -1,62%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,21 USD -0,07 USD -2,14%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.065,73 USD 57,24 USD 1,43%
News
Haferpreis
2,72 USD 0,07 USD 2,74%
News
Heizölpreis
85,06 USD -2,64 USD -3,01%
News
Holzpreis
621,00 USD 4,00 USD 0,65%
News
Kaffeepreis
3,24 USD 0,13 USD 4,21%
News
Kakaopreis
3.793,00 GBP -4,00 GBP -0,11%
News
Kohlepreis
119,10 USD 0,10 USD 0,08%
News
Kupferpreis
13.340,60 USD 38,35 USD 0,29%
News
Lebendrindpreis
2,42 USD -0,16 USD -6,32%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD -0,01 USD -0,93%
News
Maispreis
4,22 USD 0,10 USD 2,30%
News
Mastrindpreis
3,64 USD USD -0,11%
News
Milchpreis
15,52 USD -0,47 USD -2,94%
News
Naphthapreis (European)
685,16 USD 0,70 USD 0,10%
News
Nickelpreis
16.271,50 USD -182,00 USD -1,11%
News
Ölpreis (Brent)
71,36 USD -1,56 USD -2,14%
News
Ölpreis (WTI)
68,30 USD -1,20 USD -1,73%
News
Orangensaftpreis
1,75 USD 0,02 USD 1,24%
News
Palladiumpreis
1.223,00 USD 14,00 USD 1,16%
News
Palmölpreis
4.485,00 MYR 13,00 MYR 0,29%
News
Platinpreis
1.590,00 USD 35,00 USD 2,25%
News
Rapspreis
507,75 EUR -5,25 EUR -1,02%
News
Reispreis
12,87 USD 0,05 USD 0,35%
News
Silberpreis
59,78 USD 1,18 USD 2,01%
News
Sojabohnenmehlpreis
306,60 USD 1,90 USD 0,62%
News
Sojabohnenölpreis
0,67 USD USD 0,42%
News
Sojabohnenpreis
11,26 USD 0,10 USD 0,85%
News
Super Benzin
1,91 EUR 0,07 EUR 3,70%
News
Weizenpreis
203,25 EUR 1,25 EUR 0,62%
News
Zinkpreis
3.565,10 USD 74,95 USD 2,15%
News
Zinnpreis
51.049,00 USD 748,00 USD 1,49%
News
Zuckerpreis
0,15 USD 0,01 USD 4,53%
News

Am Abend verteuerte sich der Goldpreis um 1,37 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 4.063,31 US-Dollar, nach 4.008,49 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,95 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 59,74 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 58,60 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Platinpreis um 2,06 Prozent auf 1.587,00 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.555,00 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.221,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.209,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,03 Prozent.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr ab. Es geht -1,67 Prozent auf 71,70 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 72,92 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 68,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (69,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,50 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 1,47 Prozent auf 0,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,72 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 2,74 Prozent auf 2,72 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,64 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 4,21 Prozent auf 3,24 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,11 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -6,32 Prozent auf 2,42 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,58 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Maispreis am Mittwochabend hinzu. Um 2,30 Prozent auf 4,22 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,13 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,11 Prozent auf 3,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Orangensaftpreis Gewinne verbuchen. Um 20:00 Uhr steigt der Orangensaftpreis um 1,24 Prozent auf 1,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,73 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,85 Prozent auf 11,26 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,17 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,62 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr auf 306,60 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 304,70 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,42 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 4,53 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,14 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,68 Prozent auf 3,22 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,28 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,93 Prozent auf 0,93 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,94 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -3,13 Prozent auf 15,49 US-Dollar, nach 15,99 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 85,06 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (87,71 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,01 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 18:56 Uhr notiert der Kohlepreis 0,08 Prozent stärker bei 119,10 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 119,00 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 0,35 Prozent auf 12,87 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 12,82 US-Dollar.

Derweil notiert der Holzpreis bei 618,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (617,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,24 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - TTF bergab. Um 18:45 Uhr steht ein Minus von -1,62 Prozent auf 42,93 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - TTF noch bei 43,64 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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