So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
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Am Abend verteuerte sich der Goldpreis um 1,37 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 4.063,31 US-Dollar, nach 4.008,49 US-Dollar am Vortag.
Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,95 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 59,74 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 58,60 US-Dollar lag.
Währenddessen legt der Platinpreis um 2,06 Prozent auf 1.587,00 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.555,00 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.221,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.209,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,03 Prozent.
Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr ab. Es geht -1,67 Prozent auf 71,70 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 72,92 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 68,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (69,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,50 Prozent.
Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 1,47 Prozent auf 0,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,72 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 2,74 Prozent auf 2,72 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,64 US-Dollar.
Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 4,21 Prozent auf 3,24 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,11 US-Dollar stand.
Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -6,32 Prozent auf 2,42 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,58 US-Dollar stand.
Zudem gewinnt der Maispreis am Mittwochabend hinzu. Um 2,30 Prozent auf 4,22 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,13 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,11 Prozent auf 3,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,65 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Orangensaftpreis Gewinne verbuchen. Um 20:00 Uhr steigt der Orangensaftpreis um 1,24 Prozent auf 1,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,73 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,85 Prozent auf 11,26 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,17 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,62 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr auf 306,60 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 304,70 US-Dollar lag.
Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,42 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.
Währenddessen legt der Zuckerpreis um 4,53 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,14 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,68 Prozent auf 3,22 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,28 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,93 Prozent auf 0,93 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,94 US-Dollar stand.
Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -3,13 Prozent auf 15,49 US-Dollar, nach 15,99 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Heizölpreis bei 85,06 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (87,71 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,01 Prozent.
Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 18:56 Uhr notiert der Kohlepreis 0,08 Prozent stärker bei 119,10 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 119,00 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Reispreis um 0,35 Prozent auf 12,87 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 12,82 US-Dollar.
Derweil notiert der Holzpreis bei 618,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (617,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,24 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - TTF bergab. Um 18:45 Uhr steht ein Minus von -1,62 Prozent auf 42,93 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - TTF noch bei 43,64 Euro.
Redaktion finanzen.net
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