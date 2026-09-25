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Gold & Co. unter der Lupe

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,252.10 USD -7.10 USD -0.22 %
News
Baumwolle
0.79 USD -0.01 USD -0.75 %
News
Bleipreis
1,899.15 USD 13.75 USD 0.73 %
News
Dieselpreis Benzin
2.45 EUR 0.02 EUR 0.66 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
139.75 EUR 2.75 EUR 2.01 %
News
Erdgaspreis - TTF
71.65 EUR -4.63 EUR -6.06 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.17 USD -0.13 USD -3.94 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,292.80 USD 14.28 USD 0.33 %
News
Haferpreis
4.18 USD -0.04 USD -1.01 %
News
Heizölpreis
126.80 USD 1.85 USD 1.48 %
News
Holzpreis
537.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Kaffeepreis
2.79 USD 0.03 USD 1.18 %
News
Kakaopreis
4,205.00 GBP 22.00 GBP 0.53 %
News
Kohlepreis
137.95 USD 0.05 USD 0.04 %
News
Kupferpreis
14,763.85 USD 30.00 USD 0.2 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD 0.00 USD -0.1 %
News
Mageres Schwein Preis
0.78 USD -0.01 USD -1.17 %
News
Maispreis
5.29 USD 0.01 USD 0.24 %
News
Mastrindpreis
3.35 USD -0.03 USD -0.78 %
News
Milchpreis
16.12 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
847.35 USD 2.13 USD 0.25 %
News
Nickelpreis
16,319.00 USD -95.00 USD -0.58 %
News
Ölpreis (Brent)
104.66 USD -1.94 USD -1.82 %
News
Ölpreis (WTI)
92.43 USD -2.18 USD -2.3 %
News
Orangensaftpreis
1.51 USD 0.00 USD 0.23 %
News
Palladiumpreis
1,270.00 USD -8.00 USD -0.63 %
News
Palmölpreis
4,475.00 MYR -89.00 MYR -1.95 %
News
Platinpreis
1,782.50 USD 30.50 USD 1.74 %
News
Rapspreis
551.00 EUR -4.50 EUR -0.81 %
News
Reispreis
16.62 USD 0.06 USD 0.33 %
News
Silberpreis
64.45 USD 0.52 USD 0.81 %
News
Sojabohnenmehlpreis
373.20 USD -2.90 USD -0.77 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD 0.48 %
News
Sojabohnenpreis
13.20 USD 0.03 USD 0.19 %
News
Super Benzin
2.29 EUR 0.01 EUR 0.35 %
News
Weizenpreis
238.25 EUR -2.50 EUR -1.04 %
News
Zinkpreis
3,980.85 USD 32.00 USD 0.81 %
News
Zinnpreis
53,853.00 USD -183.50 USD -0.34 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -0.46 %
News

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.287,90 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,22 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.278,52 US-Dollar stand.

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Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 0,66 Prozent auf 64,35 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 63,93 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 1,71 Prozent auf 1.782,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.752,00 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 20:35 Uhr fällt der Palladiumpreis um -0,59 Prozent auf 1.270,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.278,00 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -2,37 Prozent auf 104,07 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 106,60 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -2,49 Prozent auf 92,25 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 94,61 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 20:24 Uhr steht ein Minus von -0,75 Prozent auf 0,79 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,80 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis südwärts. Der Haferpreis sinkt -1,01 Prozent auf 4,18 US-Dollar, nach 4,23 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 2,79 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,75 US-Dollar).

Zudem fällt der Lebendrindpreis. Um -0,10 Prozent reduziert sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,19 US-Dollar, nachdem der Lebendrindpreis am Vortag noch bei 2,19 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Maispreis bei 5,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,28 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -0,78 Prozent auf 3,35 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,38 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 0,23 Prozent auf 1,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,51 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,19 Prozent stärker bei 13,20 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 13,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 20:19 Uhr steht ein Minus von -0,77 Prozent auf 373,20 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 376,10 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,48 Prozent auf 0,67 US-Dollar, nach 0,67 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:04 Uhr ab. Es geht -0,46 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,18 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -4,37 Prozent auf 3,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,30 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,17 Prozent.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:10 Uhr werden 16,12 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis -1,69 Prozent niedriger bei 122,84 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 124,95 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,04 Prozent auf 137,95 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 137,90 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Reispreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Reispreis um 0,33 Prozent auf 16,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 16,57 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (537,00 US-Dollar) geht es um -0,28 Prozent auf 535,50 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - TTF bei 71,65 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -6,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (76,28 Euro).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

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