So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
13.06.26 13:17 Uhr
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.
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Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.548,00 USD 15,00 USD 0,42%
0,73 USD USD 0,62%
1.957,00 USD -10,00 USD -0,51%
1,83 EUR -0,00 EUR -0,16%
99,23 EUR -1,75 EUR -1,73%
46,48 EUR -2,96 EUR -5,98%
3,12 USD 0,03 USD 1,07%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.215,28 USD USD
3,08 USD -0,07 USD -2,30%
89,82 USD -2,91 USD -3,13%
623,50 USD 4,00 USD 0,65%
2,57 USD 0,03 USD 1,28%
2.890,00 GBP 4,00 GBP 0,14%
131,00 USD -1,75 USD -1,32%
13.603,00 USD 183,00 USD 1,36%
2,50 USD -0,02 USD -0,71%
0,93 USD USD -0,27%
4,13 USD 0,02 USD 0,36%
3,57 USD -0,03 USD -0,72%
15,98 USD -0,04 USD -0,25%
706,23 USD -13,59 USD -1,89%
17.630,00 USD 190,00 USD 1,09%
87,33 USD -1,80 USD -2,02%
84,88 USD -2,83 USD -3,23%
1,63 USD -0,03 USD -1,51%
1.295,50 USD USD
4.387,00 MYR -74,00 MYR -1,66%
1.711,50 USD USD
527,00 EUR -1,75 EUR -0,33%
12,06 USD -0,15 USD -1,23%
68,05 USD USD
301,10 USD -0,60 USD -0,20%
0,74 USD USD -0,23%
11,13 USD -0,02 USD -0,16%
1,86 EUR 0,00 EUR 0,22%
202,75 EUR -0,75 EUR -0,37%
3.557,00 USD 89,00 USD 2,57%
53.350,00 USD 955,00 USD 1,82%
0,14 USD USD -0,65%
Am Samstagmittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.215,28 US-Dollar).
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Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com