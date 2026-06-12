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So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
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Rohstoffkurse aktuell

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

13.06.26 13:17 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.548,00 USD 15,00 USD 0,42%
News
Baumwolle
0,73 USD USD 0,62%
News
Bleipreis
1.957,00 USD -10,00 USD -0,51%
News
Dieselpreis Benzin
1,83 EUR -0,00 EUR -0,16%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,23 EUR -1,75 EUR -1,73%
News
Erdgaspreis - TTF
46,48 EUR -2,96 EUR -5,98%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,12 USD 0,03 USD 1,07%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.215,28 USD USD
News
Haferpreis
3,08 USD -0,07 USD -2,30%
News
Heizölpreis
89,82 USD -2,91 USD -3,13%
News
Holzpreis
623,50 USD 4,00 USD 0,65%
News
Kaffeepreis
2,57 USD 0,03 USD 1,28%
News
Kakaopreis
2.890,00 GBP 4,00 GBP 0,14%
News
Kohlepreis
131,00 USD -1,75 USD -1,32%
News
Kupferpreis
13.603,00 USD 183,00 USD 1,36%
News
Lebendrindpreis
2,50 USD -0,02 USD -0,71%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD USD -0,27%
News
Maispreis
4,13 USD 0,02 USD 0,36%
News
Mastrindpreis
3,57 USD -0,03 USD -0,72%
News
Milchpreis
15,98 USD -0,04 USD -0,25%
News
Naphthapreis (European)
706,23 USD -13,59 USD -1,89%
News
Nickelpreis
17.630,00 USD 190,00 USD 1,09%
News
Ölpreis (Brent)
87,33 USD -1,80 USD -2,02%
News
Ölpreis (WTI)
84,88 USD -2,83 USD -3,23%
News
Orangensaftpreis
1,63 USD -0,03 USD -1,51%
News
Palladiumpreis
1.295,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.387,00 MYR -74,00 MYR -1,66%
News
Platinpreis
1.711,50 USD USD
News
Rapspreis
527,00 EUR -1,75 EUR -0,33%
News
Reispreis
12,06 USD -0,15 USD -1,23%
News
Silberpreis
68,05 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
301,10 USD -0,60 USD -0,20%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD USD -0,23%
News
Sojabohnenpreis
11,13 USD -0,02 USD -0,16%
News
Super Benzin
1,86 EUR 0,00 EUR 0,22%
News
Weizenpreis
202,75 EUR -0,75 EUR -0,37%
News
Zinkpreis
3.557,00 USD 89,00 USD 2,57%
News
Zinnpreis
53.350,00 USD 955,00 USD 1,82%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,65%
News

Am Samstagmittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.215,28 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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