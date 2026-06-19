DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 -2,0%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.677 +0,9%Euro1,1475 ±0,0%Öl80,57 +1,7%Gold4.157 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BMW 519000 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX geht unter 25.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street bleibt am Freitag geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Brokerwechsel: So sparen Anleger mehr als 130 Euro im Jahr Brokerwechsel: So sparen Anleger mehr als 130 Euro im Jahr
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gold, Öl & Co. aktuell

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

20.06.26 13:17 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag | finanzen.net

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.396,50 USD -13,09 USD -0,38%
News
Baumwolle
0,76 USD -0,01 USD -1,11%
News
Bleipreis
1.935,00 USD -10,00 USD -0,51%
News
Dieselpreis Benzin
1,71 EUR -0,03 EUR -1,72%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,19 EUR 1,15 EUR 1,19%
News
Erdgaspreis - TTF
46,61 EUR 5,07 EUR 12,21%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,20 USD -0,04 USD -1,08%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.156,56 USD USD
News
Haferpreis
3,13 USD 0,07 USD 2,20%
News
Heizölpreis
84,27 USD 1,59 USD 1,92%
News
Holzpreis
633,00 USD 2,50 USD 0,40%
News
Kaffeepreis
2,75 USD -0,03 USD -0,99%
News
Kakaopreis
3.283,00 GBP 96,00 GBP 3,01%
News
Kohlepreis
126,15 USD 1,85 USD 1,49%
News
Kupferpreis
13.530,50 USD -81,50 USD -0,60%
News
Lebendrindpreis
2,55 USD -0,01 USD -0,36%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD 0,40%
News
Maispreis
4,18 USD -0,04 USD -0,83%
News
Mastrindpreis
3,67 USD -0,01 USD -0,22%
News
Milchpreis
16,07 USD 0,08 USD 0,50%
News
Naphthapreis (European)
692,24 USD 0,36 USD 0,05%
News
Nickelpreis
17.590,00 USD -180,00 USD -1,01%
News
Ölpreis (Brent)
80,57 USD 1,31 USD 1,65%
News
Ölpreis (WTI)
76,52 USD -0,08 USD -0,10%
News
Orangensaftpreis
1,59 USD 0,10 USD 6,48%
News
Palladiumpreis
1.258,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.594,00 MYR 84,00 MYR 1,86%
News
Platinpreis
1.668,00 USD USD
News
Rapspreis
503,50 EUR -4,50 EUR -0,89%
News
Reispreis
12,21 USD 0,28 USD 2,31%
News
Silberpreis
65,10 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
301,30 USD -3,50 USD -1,15%
News
Sojabohnenölpreis
0,70 USD -0,02 USD -2,59%
News
Sojabohnenpreis
11,23 USD -0,09 USD -0,82%
News
Super Benzin
1,79 EUR -0,02 EUR -0,99%
News
Weizenpreis
202,75 EUR -1,50 EUR -0,73%
News
Zinkpreis
3.584,50 USD 19,50 USD 0,55%
News
Zinnpreis
53.200,00 USD -255,00 USD -0,48%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -1,88%
News

Kaum Bewegung lässt sich am Mittag beim Goldpreis erkennen. Um 13:13 Uhr tendierte der Preis bei 4.156,56 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis