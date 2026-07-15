So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis ist am Mittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 13:13 Uhr -0,73 Prozent auf 4.029,30 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.058,82 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Silberpreis um -1,19 Prozent auf 56,61 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 57,29 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.632,50 US-Dollar) geht es um 1,75 Prozent auf 1.661,00 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Donnerstagmittag lag der Palladiumpreis bei 1.291,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.291,50 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 13:04 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -0,39 Prozent niedriger bei 84,62 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 84,95 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -0,15 Prozent auf 79,48 US-Dollar, nach 79,60 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,34 US-Dollar) geht es um -6,04 Prozent auf 3,14 US-Dollar nach unten.
Zudem gewinnt der Maispreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,34 Prozent auf 4,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,48 US-Dollar.
Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,31 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 13:00 Uhr auf 12,06 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 12,02 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,85 Prozent auf 321,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 318,90 US-Dollar.
Zudem fällt der Sojabohnenölpreis. Um -0,01 Prozent reduziert sich der Sojabohnenölpreis um 13:00 Uhr auf 0,73 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenölpreis am Vortag noch bei 0,73 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -2,42 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,38 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,92 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 0,51 Prozent auf 104,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 104,35 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Holzpreis Gewinne verbuchen. Um 13:00 Uhr steigt der Holzpreis um 2,27 Prozent auf 631,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 617,50 US-Dollar an der Tafel.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com