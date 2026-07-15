DAX24.825 -0,7%Est506.235 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3800 +0,6%Nas26.269 +0,6%Bitcoin55.993 -0,8%Euro1,1463 ±-0,0%Öl84,58 -0,4%Gold4.032 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 IBM 851399 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe auf den Iran: DAX gibt nach -- Uber übernimmt Delivery Hero -- ÍBM, Infineon, HENSOLDT, AST SpaceMobile, NVIDIA, Disney, EVOTEC, Alibaba, BYD, TSMC, Samsung. SK hynix im Fokus
Top News
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Market-Perform Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Market-Perform
FDA-Coup für Merck & Co.: Neue Cholesterinpille soll Milliarden einspielen - Aktie profitiert FDA-Coup für Merck & Co.: Neue Cholesterinpille soll Milliarden einspielen - Aktie profitiert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffkurse aktuell

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

16.07.26 13:17 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.150,10 USD -26,45 USD -0,83%
News
Baumwolle
0,78 USD -0,03 USD -3,18%
News
Bleipreis
1.795,85 USD -6,80 USD -0,38%
News
Dieselpreis Benzin
2,05 EUR 0,03 EUR 1,58%
News
EEX Strompreis Phelix DE
109,90 EUR 1,75 EUR 1,62%
News
Erdgaspreis - TTF
54,55 EUR 1,73 EUR 3,28%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,91 USD -0,02 USD -0,62%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.030,81 USD -28,01 USD -0,69%
News
Haferpreis
3,58 USD 0,03 USD 0,92%
News
Heizölpreis
104,88 USD 0,53 USD 0,51%
News
Holzpreis
631,50 USD 14,00 USD 2,27%
News
Kaffeepreis
3,14 USD -0,20 USD -6,02%
News
Kakaopreis
4.340,00 GBP 41,00 GBP 0,95%
News
Kohlepreis
119,30 USD -0,25 USD -0,21%
News
Kupferpreis
13.536,90 USD -3,70 USD -0,03%
News
Lebendrindpreis
2,30 USD -0,01 USD -0,56%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD 0,08%
News
Maispreis
4,49 USD 0,02 USD 0,39%
News
Mastrindpreis
3,50 USD 0,01 USD 0,33%
News
Milchpreis
15,76 USD USD
News
Naphthapreis (European)
719,83 USD -2,69 USD -0,37%
News
Nickelpreis
16.504,00 USD -82,50 USD -0,50%
News
Ölpreis (Brent)
84,64 USD -0,31 USD -0,36%
News
Ölpreis (WTI)
79,45 USD -0,15 USD -0,19%
News
Orangensaftpreis
1,39 USD -0,01 USD -1,00%
News
Palladiumpreis
1.289,00 USD -2,50 USD -0,19%
News
Palmölpreis
4.530,00 MYR 15,00 MYR 0,33%
News
Platinpreis
1.657,00 USD 24,50 USD 1,50%
News
Rapspreis
541,00 EUR 17,75 EUR 3,39%
News
Reispreis
13,91 USD -0,02 USD -0,14%
News
Silberpreis
56,67 USD -0,62 USD -1,08%
News
Sojabohnenmehlpreis
322,10 USD 3,20 USD 1,00%
News
Sojabohnenölpreis
0,73 USD USD -0,07%
News
Sojabohnenpreis
12,06 USD 0,04 USD 0,31%
News
Super Benzin
2,06 EUR 0,02 EUR 1,18%
News
Weizenpreis
231,50 EUR 14,50 EUR 6,68%
News
Zinkpreis
3.553,10 USD -36,00 USD -1,00%
News
Zinnpreis
52.703,50 USD -1.195,00 USD -2,22%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -2,42%
News

Der Goldpreis ist am Mittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 13:13 Uhr -0,73 Prozent auf 4.029,30 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.058,82 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Silberpreis um -1,19 Prozent auf 56,61 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 57,29 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.632,50 US-Dollar) geht es um 1,75 Prozent auf 1.661,00 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Donnerstagmittag lag der Palladiumpreis bei 1.291,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.291,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 13:04 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -0,39 Prozent niedriger bei 84,62 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 84,95 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -0,15 Prozent auf 79,48 US-Dollar, nach 79,60 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,34 US-Dollar) geht es um -6,04 Prozent auf 3,14 US-Dollar nach unten.

Zudem gewinnt der Maispreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,34 Prozent auf 4,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,48 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,31 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 13:00 Uhr auf 12,06 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 12,02 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,85 Prozent auf 321,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 318,90 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenölpreis. Um -0,01 Prozent reduziert sich der Sojabohnenölpreis um 13:00 Uhr auf 0,73 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenölpreis am Vortag noch bei 0,73 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -2,42 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,38 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,92 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 0,51 Prozent auf 104,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 104,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Holzpreis Gewinne verbuchen. Um 13:00 Uhr steigt der Holzpreis um 2,27 Prozent auf 631,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 617,50 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis