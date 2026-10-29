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Marktbericht zu Rohstoffen

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,084.00 USD -1.14 USD -0.04 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD 0.1 %
News
Bleipreis
1,909.90 USD 10.05 USD 0.53 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.00 EUR -0.13 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
168.80 EUR 4.05 EUR 2.46 %
News
Erdgaspreis - TTF
102.30 EUR 4.75 EUR 4.87 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.96 USD 0.14 USD 5.01 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,020.90 USD -32.78 USD -0.81 %
News
Haferpreis
3.45 USD -0.03 USD -0.79 %
News
Heizölpreis
124.69 USD -2.64 USD -2.07 %
News
Holzpreis
512.50 USD -3.00 USD -0.58 %
News
Kaffeepreis
2.84 USD -0.03 USD -1.12 %
News
Kakaopreis
4,145.00 GBP -22.00 GBP -0.53 %
News
Kohlepreis
145.70 USD -0.15 USD -0.1 %
News
Kupferpreis
14,644.15 USD 19.25 USD 0.13 %
News
Lebendrindpreis
2.27 USD -0.01 USD -0.25 %
News
Mageres Schwein Preis
0.59 USD 0.01 USD 0.98 %
News
Maispreis
4.48 USD -0.04 USD -0.77 %
News
Mastrindpreis
3.51 USD 0.00 USD -0.04 %
News
Milchpreis
15.20 USD -0.03 USD -0.2 %
News
Naphthapreis (European)
925.03 USD 2.73 USD 0.3 %
News
Nickelpreis
15,579.00 USD 145.00 USD 0.94 %
News
Ölpreis (Brent)
114.08 USD -1.24 USD -1.08 %
News
Ölpreis (WTI)
101.07 USD -1.71 USD -1.66 %
News
Orangensaftpreis
1.35 USD -0.04 USD -2.56 %
News
Palladiumpreis
1,006.00 USD -9.50 USD -0.94 %
News
Palmölpreis
4,385.00 MYR -69.00 MYR -1.55 %
News
Platinpreis
1,476.50 USD -62.50 USD -4.06 %
News
Rapspreis
528.25 EUR 17.25 EUR 3.38 %
News
Reispreis
17.43 USD 0.04 USD 0.23 %
News
Silberpreis
52.15 USD -1.68 USD -3.12 %
News
Sojabohnenmehlpreis
329.70 USD -6.00 USD -1.79 %
News
Sojabohnenölpreis
0.65 USD -0.01 USD -0.79 %
News
Sojabohnenpreis
12.17 USD -0.08 USD -0.65 %
News
Super Benzin
2.09 EUR -0.01 EUR -0.67 %
News
Weizenpreis
226.75 EUR -1.75 EUR -0.77 %
News
Zinkpreis
3,959.90 USD 33.05 USD 0.84 %
News
Zinnpreis
51,698.50 USD 448.50 USD 0.88 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD 0.78 %
News

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.027,46 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 13:13 Uhr um -0,65 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.053,68 US-Dollar stand.

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Nach 53,83 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagmittag um -2,34 Prozent auf 52,57 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -3,28 Prozent auf 1.488,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.539,00 US-Dollar.

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -1,62 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 999,00 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.015,50 US-Dollar lag.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,84 Prozent auf 114,35 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 115,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,73 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf 102,03 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 102,78 US-Dollar lag.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,78 US-Dollar am Vortag auf 0,78 US-Dollar nach unten (--0,22 Prozent).

Zudem gibt der Haferpreis am Donnerstagmittag nach. Um -0,22 Prozent auf 3,47 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,48 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,24 Prozent auf 2,86 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kaffeepreis noch bei 2,87 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kakaopreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,29 Prozent auf 4.179,00 Britische Pfund geht es nach oben. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 4.167,00 Britische Pfund.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,52 US-Dollar).

Nach 1,39 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Donnerstagmittag um -2,02 Prozent auf 1,36 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit Verlusten. Um 13:02 Uhr notiert der Sojabohnenpreis -0,73 Prozent niedriger bei 12,16 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 12,25 US-Dollar.

Nach 335,70 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagmittag um -0,57 Prozent auf 333,80 US-Dollar gesunken.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -1,28 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,66 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 2,22 Prozent auf 0,20 US-Dollar, nach 0,19 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf. Es geht 7,42 Prozent auf 3,03 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,82 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 124,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (127,33 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,87 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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