So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

Marktbericht zu Rohstoffen

29.10.26 13:17 Uhr

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.027,46 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 13:13 Uhr um -0,65 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.053,68 US-Dollar stand.

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Nach 53,83 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagmittag um -2,34 Prozent auf 52,57 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -3,28 Prozent auf 1.488,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.539,00 US-Dollar.

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -1,62 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 999,00 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.015,50 US-Dollar lag.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,84 Prozent auf 114,35 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 115,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,73 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf 102,03 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 102,78 US-Dollar lag.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,78 US-Dollar am Vortag auf 0,78 US-Dollar nach unten (--0,22 Prozent).

Zudem gibt der Haferpreis am Donnerstagmittag nach. Um -0,22 Prozent auf 3,47 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,48 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,24 Prozent auf 2,86 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kaffeepreis noch bei 2,87 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kakaopreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,29 Prozent auf 4.179,00 Britische Pfund geht es nach oben. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 4.167,00 Britische Pfund.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,52 US-Dollar).

Nach 1,39 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Donnerstagmittag um -2,02 Prozent auf 1,36 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit Verlusten. Um 13:02 Uhr notiert der Sojabohnenpreis -0,73 Prozent niedriger bei 12,16 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 12,25 US-Dollar.

Nach 335,70 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagmittag um -0,57 Prozent auf 333,80 US-Dollar gesunken.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -1,28 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,66 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 2,22 Prozent auf 0,20 US-Dollar, nach 0,19 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf. Es geht 7,42 Prozent auf 3,03 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,82 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 124,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (127,33 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,87 Prozent.

Redaktion Finanzen.net