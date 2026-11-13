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Gold, Öl & Co. aktuell

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,030.30 USD -32.55 USD -1.06 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.01 USD 0.72 %
News
Bleipreis
1,842.35 USD -1.50 USD -0.08 %
News
Dieselpreis Benzin
2.21 EUR 0.02 EUR 0.82 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
161.60 EUR 7.85 EUR 5.11 %
News
Erdgaspreis - TTF
93.07 EUR 6.64 EUR 7.68 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.29 USD -0.05 USD -1.53 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,885.50 USD 8.65 USD 0.22 %
News
Haferpreis
3.53 USD 0.01 USD 0.36 %
News
Heizölpreis
114.65 USD 1.32 USD 1.17 %
News
Holzpreis
484.50 USD -7.00 USD -1.42 %
News
Kaffeepreis
2.81 USD 0.00 USD 0.16 %
News
Kakaopreis
3,913.00 GBP 81.00 GBP 2.11 %
News
Kohlepreis
138.00 USD 0.60 USD 0.44 %
News
Kupferpreis
13,711.65 USD -163.20 USD -1.18 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD 0.00 USD -0.03 %
News
Mageres Schwein Preis
0.55 USD -0.01 USD -1.56 %
News
Maispreis
4.46 USD 0.04 USD 0.79 %
News
Mastrindpreis
3.36 USD 0.03 USD 0.92 %
News
Milchpreis
17.59 USD -0.12 USD -0.68 %
News
Naphthapreis (European)
837.47 USD 11.36 USD 1.38 %
News
Nickelpreis
16,004.00 USD 75.00 USD 0.47 %
News
Ölpreis (Brent)
96.14 USD 0.32 USD 0.33 %
News
Ölpreis (WTI)
89.23 USD 0.49 USD 0.55 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD -0.01 USD -0.60 %
News
Palladiumpreis
1,017.00 USD 18.50 USD 1.85 %
News
Palmölpreis
4,180.00 MYR 12.00 MYR 0.29 %
News
Platinpreis
1,508.50 USD -12.00 USD -0.79 %
News
Rapspreis
540.00 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
18.27 USD -0.03 USD -0.14 %
News
Silberpreis
49.87 USD -0.27 USD -0.54 %
News
Sojabohnenmehlpreis
328.30 USD 2.90 USD 0.89 %
News
Sojabohnenölpreis
0.64 USD 0.00 USD 0.68 %
News
Sojabohnenpreis
12.29 USD 0.02 USD 0.12 %
News
Super Benzin
1.97 EUR 0.01 EUR 0.51 %
News
Weizenpreis
231.50 EUR -4.50 EUR -1.91 %
News
Zinkpreis
3,760.10 USD -33.55 USD -0.88 %
News
Zinnpreis
46,646.00 USD -529.00 USD -1.12 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 1.10 %
News

Der Goldpreis wertet am Freitagmittag um 0,47 Prozent auf 3.895,18 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.876,85 US-Dollar.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (50,14 US-Dollar) geht es um -0,16 Prozent auf 50,06 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -0,20 Prozent auf 1.517,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.520,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,85 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 13:12 Uhr auf 1.017,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 998,50 US-Dollar lag.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,33 Prozent auf 96,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 95,82 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,15 Prozent auf 88,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 88,74 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Baumwolle um 0,98 Prozent auf 0,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,55 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,52 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Kaffeepreis 1,41 Prozent stärker bei 2,84 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,80 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Aufwind. Um 13:00 Uhr zieht der Kakaopreis um 1,17 Prozent auf 3.877,00 Britische Pfund an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.832,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Maispreis um 1,19 Prozent auf 4,48 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,43 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 325,40 US-Dollar am Vortag auf 329,60 US-Dollar nach oben (+1,29Prozent).

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,64 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,63 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,77 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,98 Prozent auf 3,27 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,34 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 0,93 Prozent auf 114,39 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 113,33 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (491,50 US-Dollar) geht es um -1,42 Prozent auf 484,50 US-Dollar nach unten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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