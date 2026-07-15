So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.
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Am Vormittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,74 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.028,78 US-Dollar, nach 4.058,82 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen verliert der Silberpreis um -0,91 Prozent auf 56,77 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 57,29 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 1,32 Prozent auf 1.654,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.632,50 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,46 Prozent auf 1.297,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.291,50 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,68 Prozent auf 84,37 US-Dollar, nach 84,95 US-Dollar am Vortag.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -0,04 Prozent auf 79,57 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 79,60 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben wertet der Haferpreis um 09:45 Uhr auf. Es geht 0,92 Prozent auf 3,58 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,55 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Maispreis um 0,84 Prozent auf 4,51 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,48 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,33 Prozent auf 12,06 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 12,02 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,94 Prozent auf 321,90 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 318,90 US-Dollar.
Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Donnerstagvormittag nach. Um -0,03 Prozent auf 0,73 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,73 US-Dollar.
Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:01 Uhr ab. Es geht -0,88 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,15 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,92 US-Dollar) geht es um -0,51 Prozent auf 2,91 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,51 Prozent auf 104,88 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 104,35 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (119,55 US-Dollar) geht es um 1,97 Prozent auf 121,90 US-Dollar nach oben.
Redaktion finanzen.net
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