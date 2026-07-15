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Gold, Öl & Co.

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

16.07.26 10:13 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.150,10 USD -26,45 USD -0,83%
News
Baumwolle
0,78 USD -0,03 USD -3,18%
News
Bleipreis
1.795,85 USD -6,80 USD -0,38%
News
Dieselpreis Benzin
2,05 EUR 0,03 EUR 1,58%
News
EEX Strompreis Phelix DE
109,90 EUR 1,75 EUR 1,62%
News
Erdgaspreis - TTF
54,55 EUR 1,73 EUR 3,28%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,90 USD -0,02 USD -0,72%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.036,36 USD -22,46 USD -0,55%
News
Haferpreis
3,58 USD 0,03 USD 0,92%
News
Heizölpreis
104,61 USD 0,26 USD 0,25%
News
Holzpreis
617,50 USD 2,00 USD 0,32%
News
Kaffeepreis
3,23 USD -0,12 USD -3,53%
News
Kakaopreis
4.340,00 GBP 41,00 GBP 0,95%
News
Kohlepreis
118,05 USD -1,50 USD -1,25%
News
Kupferpreis
13.536,90 USD -3,70 USD -0,03%
News
Lebendrindpreis
2,30 USD -0,01 USD -0,56%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD 0,08%
News
Maispreis
4,49 USD 0,02 USD 0,39%
News
Mastrindpreis
3,50 USD 0,01 USD 0,33%
News
Milchpreis
15,76 USD USD
News
Naphthapreis (European)
719,83 USD -2,69 USD -0,37%
News
Nickelpreis
16.504,00 USD -82,50 USD -0,50%
News
Ölpreis (Brent)
84,65 USD -0,30 USD -0,35%
News
Ölpreis (WTI)
79,16 USD -0,44 USD -0,55%
News
Orangensaftpreis
1,39 USD -0,01 USD -1,00%
News
Palladiumpreis
1.301,00 USD 9,50 USD 0,74%
News
Palmölpreis
4.530,00 MYR 15,00 MYR 0,33%
News
Platinpreis
1.663,50 USD 31,00 USD 1,90%
News
Rapspreis
541,00 EUR 17,75 EUR 3,39%
News
Reispreis
13,91 USD -0,02 USD -0,14%
News
Silberpreis
57,06 USD -0,23 USD -0,40%
News
Sojabohnenmehlpreis
322,10 USD 3,20 USD 1,00%
News
Sojabohnenölpreis
0,73 USD USD -0,01%
News
Sojabohnenpreis
12,06 USD 0,04 USD 0,33%
News
Super Benzin
2,06 EUR 0,02 EUR 1,18%
News
Weizenpreis
231,50 EUR 14,50 EUR 6,68%
News
Zinkpreis
3.553,10 USD -36,00 USD -1,00%
News
Zinnpreis
52.703,50 USD -1.195,00 USD -2,22%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,35%
News

Am Vormittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,74 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.028,78 US-Dollar, nach 4.058,82 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -0,91 Prozent auf 56,77 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 57,29 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 1,32 Prozent auf 1.654,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.632,50 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,46 Prozent auf 1.297,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.291,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,68 Prozent auf 84,37 US-Dollar, nach 84,95 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -0,04 Prozent auf 79,57 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 79,60 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Haferpreis um 09:45 Uhr auf. Es geht 0,92 Prozent auf 3,58 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,55 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Maispreis um 0,84 Prozent auf 4,51 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,48 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,33 Prozent auf 12,06 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 12,02 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,94 Prozent auf 321,90 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 318,90 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Donnerstagvormittag nach. Um -0,03 Prozent auf 0,73 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,73 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:01 Uhr ab. Es geht -0,88 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,15 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,92 US-Dollar) geht es um -0,51 Prozent auf 2,91 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,51 Prozent auf 104,88 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 104,35 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (119,55 US-Dollar) geht es um 1,97 Prozent auf 121,90 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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