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Marktbericht zu Rohstoffen

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,259.20 USD -4.70 USD -0.14 %
News
Baumwolle
0.79 USD -0.01 USD -0.98 %
News
Bleipreis
1,885.40 USD -20.95 USD -1.1 %
News
Dieselpreis Benzin
2.43 EUR -0.01 EUR -0.33 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
137.00 EUR -1.00 EUR -0.72 %
News
Erdgaspreis - TTF
73.05 EUR -1.58 EUR -2.11 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.07 USD 0.05 USD 1.49 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,269.65 USD -17.86 USD -0.42 %
News
Haferpreis
4.21 USD 0.04 USD 0.96 %
News
Heizölpreis
128.65 USD 2.38 USD 1.88 %
News
Holzpreis
537.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Kaffeepreis
2.76 USD 0.00 USD 0.14 %
News
Kakaopreis
4,128.00 GBP 130.00 GBP 3.25 %
News
Kohlepreis
137.25 USD 0.00 USD 0 %
News
Kupferpreis
14,733.85 USD -62.30 USD -0.42 %
News
Lebendrindpreis
2.21 USD 0.02 USD 0.98 %
News
Mageres Schwein Preis
0.80 USD 0.01 USD 0.76 %
News
Maispreis
5.31 USD 0.02 USD 0.28 %
News
Mastrindpreis
3.37 USD -0.01 USD -0.22 %
News
Milchpreis
16.10 USD -0.03 USD -0.19 %
News
Naphthapreis (European)
845.22 USD 5.90 USD 0.7 %
News
Nickelpreis
16,414.00 USD 32.50 USD 0.2 %
News
Ölpreis (Brent)
105.77 USD 2.69 USD 2.61 %
News
Ölpreis (WTI)
94.22 USD 2.06 USD 2.24 %
News
Orangensaftpreis
1.50 USD -0.03 USD -1.87 %
News
Palladiumpreis
1,266.50 USD 4.00 USD 0.32 %
News
Palmölpreis
4,600.00 MYR -39.00 MYR -0.84 %
News
Platinpreis
1,749.50 USD 2.00 USD 0.11 %
News
Rapspreis
555.50 EUR 6.25 EUR 1.14 %
News
Reispreis
16.27 USD -0.06 USD -0.34 %
News
Silberpreis
63.77 USD -0.72 USD -1.12 %
News
Sojabohnenmehlpreis
375.40 USD 5.10 USD 1.38 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.1 %
News
Sojabohnenpreis
13.26 USD 0.08 USD 0.59 %
News
Super Benzin
2.28 EUR 0.00 EUR -0.04 %
News
Weizenpreis
240.75 EUR -2.50 EUR -1.03 %
News
Zinkpreis
3,948.85 USD -57.00 USD -1.42 %
News
Zinnpreis
54,036.50 USD 313.00 USD 0.58 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.68 %
News

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.282,15 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,13 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.287,51 US-Dollar stand.

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Nach 64,49 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagvormittag um -0,45 Prozent auf 64,20 US-Dollar gesunken.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,03 Prozent auf 1.765,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.747,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,35 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:09 Uhr auf 1.279,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.262,50 US-Dollar lag.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 1,05 Prozent auf 104,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 103,08 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 1,66 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 93,69 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 92,16 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 4,17 US-Dollar am Vortag auf 4,21 US-Dollar nach oben (+0,96Prozent).

Zudem gewinnt der Maispreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,24 Prozent auf 5,30 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 5,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,66 Prozent auf 13,27 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 13,18 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 1,54 Prozent auf 376,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 370,30 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).

Nach 0,18 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Donnerstagvormittag um 1,07 Prozent auf 0,18 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 0,93 Prozent stärker bei 3,05 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,02 US-Dollar.

Nach 126,27 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Donnerstagvormittag um 1,46 Prozent auf 128,12 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

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