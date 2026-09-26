So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.
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Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:10 Uhr tendierte der Preis bei 4.286,15 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Redaktion finanzen.net
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