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Marktüberblick Rohstoffe

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,268.00 USD 18.00 USD 0.55 %
News
Baumwolle
0.79 USD -0.01 USD -0.75 %
News
Bleipreis
1,902.50 USD 2.50 USD 0.13 %
News
Dieselpreis Benzin
2.45 EUR 0.00 EUR -0.12 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
138.16 EUR -1.17 EUR -0.84 %
News
Erdgaspreis - TTF
71.65 EUR -4.63 EUR -6.06 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.20 USD -0.10 USD -3.06 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,286.15 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
4.18 USD -0.04 USD -1.01 %
News
Heizölpreis
123.63 USD -1.32 USD -1.06 %
News
Holzpreis
533.50 USD -3.50 USD -0.65 %
News
Kaffeepreis
2.79 USD 0.03 USD 1.18 %
News
Kakaopreis
4,205.00 GBP 22.00 GBP 0.53 %
News
Kohlepreis
137.95 USD 0.05 USD 0.04 %
News
Kupferpreis
14,740.00 USD -25.00 USD -0.17 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD 0.00 USD -0.1 %
News
Mageres Schwein Preis
0.78 USD -0.01 USD -1.17 %
News
Maispreis
5.29 USD 0.01 USD 0.24 %
News
Mastrindpreis
3.35 USD -0.03 USD -0.78 %
News
Milchpreis
16.12 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
841.97 USD -5.37 USD -0.63 %
News
Nickelpreis
16,050.00 USD -270.00 USD -1.65 %
News
Ölpreis (Brent)
104.32 USD -2.28 USD -2.14 %
News
Ölpreis (WTI)
92.41 USD -2.20 USD -2.33 %
News
Orangensaftpreis
1.51 USD 0.00 USD 0.23 %
News
Palladiumpreis
1,270.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,475.00 MYR -89.00 MYR -1.95 %
News
Platinpreis
1,782.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
551.00 EUR -4.50 EUR -0.81 %
News
Reispreis
16.62 USD 0.06 USD 0.33 %
News
Silberpreis
64.31 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
373.20 USD -2.90 USD -0.77 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD 0.48 %
News
Sojabohnenpreis
13.20 USD 0.03 USD 0.19 %
News
Super Benzin
2.29 EUR 0.00 EUR 0.09 %
News
Weizenpreis
238.25 EUR -2.50 EUR -1.04 %
News
Zinkpreis
4,060.00 USD 79.00 USD 1.98 %
News
Zinnpreis
54,025.00 USD 150.00 USD 0.28 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -0.46 %
News

Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:10 Uhr tendierte der Preis bei 4.286,15 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

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Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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