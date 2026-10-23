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Gold, Öl & Co.

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,007.55 USD -16.95 USD -0.56 %
News
Baumwolle
0.80 USD 0.00 USD -0.4 %
News
Bleipreis
1,871.35 USD -7.50 USD -0.4 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.02 EUR 0.76 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
158.75 EUR 2.75 EUR 1.76 %
News
Erdgaspreis - TTF
90.44 EUR 2.30 EUR 2.61 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.74 USD -0.05 USD -1.86 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,023.19 USD -1.05 USD -0.03 %
News
Haferpreis
3.77 USD 0.01 USD 0.27 %
News
Heizölpreis
131.82 USD 1.59 USD 1.22 %
News
Holzpreis
523.00 USD 1.50 USD 0.29 %
News
Kaffeepreis
3.10 USD -0.03 USD -0.88 %
News
Kakaopreis
4,207.00 GBP 31.00 GBP 0.74 %
News
Kohlepreis
146.00 USD 0.70 USD 0.48 %
News
Kupferpreis
14,213.85 USD -256.15 USD -1.77 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD -0.01 USD -0.29 %
News
Mageres Schwein Preis
0.66 USD 0.00 USD -0.27 %
News
Maispreis
4.59 USD -0.02 USD -0.43 %
News
Mastrindpreis
3.46 USD -0.02 USD -0.5 %
News
Milchpreis
15.21 USD -0.08 USD -0.52 %
News
Naphthapreis (European)
917.60 USD 11.56 USD 1.28 %
News
Nickelpreis
15,929.00 USD 102.50 USD 0.65 %
News
Ölpreis (Brent)
114.44 USD 1.27 USD 1.12 %
News
Ölpreis (WTI)
101.10 USD 1.63 USD 1.64 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD -0.03 USD -1.82 %
News
Palladiumpreis
1,050.00 USD -7.50 USD -0.71 %
News
Palmölpreis
4,551.00 MYR 28.00 MYR 0.62 %
News
Platinpreis
1,559.00 USD -15.00 USD -0.95 %
News
Rapspreis
500.00 EUR 12.75 EUR 2.62 %
News
Reispreis
17.40 USD -0.06 USD -0.32 %
News
Silberpreis
53.83 USD -0.72 USD -1.32 %
News
Sojabohnenmehlpreis
347.60 USD 0.30 USD 0.09 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.03 %
News
Sojabohnenpreis
12.53 USD 0.00 USD 0 %
News
Super Benzin
2.10 EUR 0.01 EUR 0.67 %
News
Weizenpreis
234.00 EUR 1.25 EUR 0.54 %
News
Zinkpreis
3,726.15 USD -44.70 USD -1.19 %
News
Zinnpreis
50,105.00 USD -1,443.50 USD -2.8 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD 0.65 %
News

Am Vormittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,32 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.011,20 US-Dollar, nach 4.024,24 US-Dollar am Vortag.

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Währenddessen verliert der Silberpreis um -1,45 Prozent auf 53,76 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 54,55 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,92 Prozent auf 1.559,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.574,00 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -0,52 Prozent auf 1.052,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.057,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 0,78 Prozent auf 114,05 US-Dollar, nach 113,17 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 1,11 Prozent auf 100,57 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 99,47 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Baumwolle um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,20 Prozent auf 0,81 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,81 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 09:59 Uhr fällt der Maispreis um -0,38 Prozent auf 4,59 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,61 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Sojabohnenpreis kaum vom Fleck. Nach 12,53 US-Dollar am Vortag, tendiert der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr bei 12,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:01 Uhr steht ein Plus von 0,03 Prozent auf 347,40 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 347,30 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,01 Prozent auf 0,67 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,30 Prozent auf 0,20 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,20 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,80 US-Dollar) geht es um -2,50 Prozent auf 2,73 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 10:05 Uhr steht ein Plus von 1,62 Prozent auf 132,35 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 130,24 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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