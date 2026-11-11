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Gold, Öl & Co. aktuell

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,026.00 USD -44.30 USD -1.44 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD 0.23 %
News
Bleipreis
1,845.00 USD -8.60 USD -0.46 %
News
Dieselpreis Benzin
2.23 EUR -0.02 EUR -0.8 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
150.35 EUR 1.85 EUR 1.25 %
News
Erdgaspreis - TTF
85.47 EUR 2.74 EUR 3.31 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.31 USD 0.02 USD 0.46 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,048.61 USD 17.01 USD 0.42 %
News
Haferpreis
3.52 USD 0.07 USD 2.03 %
News
Heizölpreis
110.95 USD 1.85 USD 1.69 %
News
Holzpreis
511.00 USD -0.50 USD -0.1 %
News
Kaffeepreis
2.70 USD -0.02 USD -0.61 %
News
Kakaopreis
3,632.00 GBP -145.00 GBP -3.84 %
News
Kohlepreis
136.20 USD 2.20 USD 1.64 %
News
Kupferpreis
13,992.00 USD -36.85 USD -0.26 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD 0.03 USD 1.39 %
News
Mageres Schwein Preis
0.56 USD 0.00 USD -0.13 %
News
Maispreis
4.48 USD -0.01 USD -0.28 %
News
Mastrindpreis
3.30 USD 0.02 USD 0.61 %
News
Milchpreis
17.79 USD -0.03 USD -0.17 %
News
Naphthapreis (European)
815.36 USD -7.56 USD -0.92 %
News
Nickelpreis
15,872.50 USD -311.50 USD -1.92 %
News
Ölpreis (Brent)
92.79 USD 1.30 USD 1.42 %
News
Ölpreis (WTI)
86.77 USD 0.73 USD 0.85 %
News
Orangensaftpreis
1.47 USD 0.08 USD 6.07 %
News
Palladiumpreis
1,080.50 USD 52.50 USD 5.11 %
News
Palmölpreis
4,023.00 MYR -25.00 MYR -0.62 %
News
Platinpreis
1,562.50 USD 24.00 USD 1.56 %
News
Rapspreis
529.50 EUR 5.00 EUR 0.95 %
News
Reispreis
17.80 USD -0.10 USD -0.53 %
News
Silberpreis
52.95 USD 1.46 USD 2.84 %
News
Sojabohnenmehlpreis
325.60 USD -0.90 USD -0.28 %
News
Sojabohnenölpreis
0.63 USD 0.01 USD 0.81 %
News
Sojabohnenpreis
12.18 USD -0.06 USD -0.51 %
News
Super Benzin
2.00 EUR -0.01 EUR -0.65 %
News
Weizenpreis
230.25 EUR 3.50 EUR 1.54 %
News
Zinkpreis
3,768.00 USD 14.50 USD 0.39 %
News
Zinnpreis
46,343.50 USD -5.00 USD -0.01 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.39 %
News

Der Goldpreis wertet am Mittwochvormittag um 0,64 Prozent auf 4.057,40 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.031,60 US-Dollar.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (51,49 US-Dollar) geht es um 2,93 Prozent auf 53,00 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,59 Prozent auf 1.563,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.538,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 4,43 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.073,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.028,00 US-Dollar lag.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,19 Prozent auf 91,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,49 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,13 Prozent auf 85,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 86,04 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 09:56 Uhr zieht der Baumwolle um 0,60 Prozent auf 0,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,45 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 09:59 Uhr notiert der Maispreis 0,06 Prozent stärker bei 4,49 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,49 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,35 Prozent auf 12,20 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,25 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Sojabohnenmehlpreis um 0,03 Prozent auf 326,60 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 326,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,63 US-Dollar am Vortag auf 0,63 US-Dollar nach oben (+0,92Prozent).

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,67 Prozent auf 3,32 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,97 Prozent auf 110,16 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 109,10 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 1,64 Prozent auf 136,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 134,00 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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