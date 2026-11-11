So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

Gold, Öl & Co. aktuell

11.11.26 10:13 Uhr

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis wertet am Mittwochvormittag um 0,64 Prozent auf 4.057,40 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.031,60 US-Dollar.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (51,49 US-Dollar) geht es um 2,93 Prozent auf 53,00 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,59 Prozent auf 1.563,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.538,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 4,43 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.073,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.028,00 US-Dollar lag.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,19 Prozent auf 91,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,49 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,13 Prozent auf 85,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 86,04 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 09:56 Uhr zieht der Baumwolle um 0,60 Prozent auf 0,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,45 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 09:59 Uhr notiert der Maispreis 0,06 Prozent stärker bei 4,49 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,49 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,35 Prozent auf 12,20 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,25 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Sojabohnenmehlpreis um 0,03 Prozent auf 326,60 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 326,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,63 US-Dollar am Vortag auf 0,63 US-Dollar nach oben (+0,92Prozent).

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,67 Prozent auf 3,32 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,97 Prozent auf 110,16 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 109,10 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 1,64 Prozent auf 136,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 134,00 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net