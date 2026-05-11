So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagmittag am Rohstoffmarkt
Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstagmittag knickt der Goldpreis ein. Um 13:13 Uhr sank der Goldpreis um -0,88 Prozent auf 4.693,61 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.735,28 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Silberpreis um -3,08 Prozent auf 83,46 US-Dollar. Am Vortag standen noch 86,11 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.078,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.116,50 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -2,02 Prozent auf 1.483,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.513,50 US-Dollar.
Nach 104,58 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagmittag um 3,32 Prozent auf 108,05 US-Dollar gestiegen.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 3,38 Prozent auf 101,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 98,07 US-Dollar an der Tafel standen.
Derweil notiert der Baumwolle bei 0,87 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,88 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,18 Prozent.
Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -4,15 Prozent auf 3,24 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,38 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 2,99 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Dienstagmittag um -1,05 Prozent auf 2,95 US-Dollar gesunken.
Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 12:55 Uhr gibt der Kakaopreis um -1,83 Prozent auf 3.485,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3.550,00 Britische Pfund gemeldet wurde.
Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,61 US-Dollar am Vortag auf 4,63 US-Dollar nach oben (+0,49Prozent).
Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 12,00 US-Dollar am Vortag auf 12,05 US-Dollar nach oben (+0,40Prozent).
Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 1,04 Prozent auf 0,75 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,75 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 1,61 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,14 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,91 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 2,77 Prozent auf 107,78 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 104,88 US-Dollar.
Zudem gibt der Holzpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,69 Prozent auf 578,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 582,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com