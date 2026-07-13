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Öl & Co. im Fokus

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagvormittag am Rohstoffmarkt

14.07.26 10:13 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagvormittag am Rohstoffmarkt | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.145,80 USD -0,72 USD -0,02%
News
Baumwolle
0,80 USD USD 0,56%
News
Bleipreis
1.830,85 USD -20,00 USD -1,08%
News
Dieselpreis Benzin
2,02 EUR 0,01 EUR 0,25%
News
EEX Strompreis Phelix DE
105,60 EUR 3,00 EUR 2,92%
News
Erdgaspreis - TTF
51,01 EUR 2,63 EUR 5,44%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,88 USD -0,02 USD -0,52%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.022,41 USD 20,56 USD 0,51%
News
Haferpreis
2,79 USD -0,23 USD -7,48%
News
Heizölpreis
105,40 USD 4,49 USD 4,45%
News
Holzpreis
619,50 USD -3,50 USD -0,56%
News
Kaffeepreis
3,36 USD -0,05 USD -1,55%
News
Kakaopreis
4.294,00 GBP -148,00 GBP -3,33%
News
Kohlepreis
120,50 USD 1,00 USD 0,84%
News
Kupferpreis
13.460,35 USD 108,85 USD 0,82%
News
Lebendrindpreis
2,35 USD USD -0,20%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD
News
Maispreis
4,29 USD -0,09 USD -2,06%
News
Mastrindpreis
3,54 USD USD -0,07%
News
Milchpreis
15,77 USD USD
News
Naphthapreis (European)
708,19 USD 28,34 USD 4,17%
News
Nickelpreis
16.403,50 USD -0,50 USD
News
Ölpreis (Brent)
86,08 USD 2,78 USD 3,34%
News
Ölpreis (WTI)
80,04 USD 1,90 USD 2,43%
News
Orangensaftpreis
1,43 USD -0,05 USD -3,58%
News
Palladiumpreis
1.269,50 USD 18,00 USD 1,44%
News
Palmölpreis
4.470,00 MYR 15,00 MYR 0,34%
News
Platinpreis
1.607,50 USD -1,00 USD -0,06%
News
Rapspreis
527,00 EUR 9,25 EUR 1,79%
News
Reispreis
13,19 USD 0,02 USD 0,11%
News
Silberpreis
58,05 USD 0,38 USD 0,66%
News
Sojabohnenmehlpreis
314,30 USD -2,50 USD -0,79%
News
Sojabohnenölpreis
0,73 USD USD -0,26%
News
Sojabohnenpreis
11,90 USD -0,13 USD -1,04%
News
Super Benzin
2,04 EUR 0,00 EUR 0,20%
News
Weizenpreis
214,75 EUR 0,75 EUR 0,35%
News
Zinkpreis
3.570,60 USD -31,05 USD -0,86%
News
Zinnpreis
52.701,50 USD 150,50 USD 0,29%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,27%
News

Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 0,38 Prozent auf 4.017,11 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.001,85 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,38 Prozent auf 57,89 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 57,67 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Platinpreis -0,25 Prozent niedriger bei 1.604,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.608,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,52 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.270,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.251,50 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 3,45 Prozent auf 86,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 83,30 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 10:11 Uhr steht ein Plus von 3,66 Prozent auf 81,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 78,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Haferpreis um -7,48 Prozent auf 2,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,01 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,38 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,94 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -1,00 Prozent auf 11,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,02 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,63 Prozent auf 314,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 316,80 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,40 Prozent auf 0,73 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,15 US-Dollar an der Tafel.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,35 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr auf 2,89 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,90 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 5,24 Prozent auf 106,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 100,91 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 09:55 Uhr auf. Es geht 0,84 Prozent auf 120,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 119,50 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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