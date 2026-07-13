So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagvormittag am Rohstoffmarkt
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
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Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 0,38 Prozent auf 4.017,11 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.001,85 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Silberpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,38 Prozent auf 57,89 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 57,67 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Platinpreis -0,25 Prozent niedriger bei 1.604,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.608,50 US-Dollar.
Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,52 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.270,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.251,50 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 3,45 Prozent auf 86,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 83,30 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 10:11 Uhr steht ein Plus von 3,66 Prozent auf 81,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 78,14 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Haferpreis um -7,48 Prozent auf 2,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,01 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Maispreis bei 4,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,38 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,94 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -1,00 Prozent auf 11,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,02 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,63 Prozent auf 314,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 316,80 US-Dollar.
Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,40 Prozent auf 0,73 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,73 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,15 US-Dollar an der Tafel.
Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,35 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr auf 2,89 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,90 US-Dollar lag.
Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 5,24 Prozent auf 106,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 100,91 US-Dollar.
Daneben wertet der Kohlepreis um 09:55 Uhr auf. Es geht 0,84 Prozent auf 120,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 119,50 US-Dollar stand.
Redaktion finanzen.net
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