So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagvormittag am Rohstoffmarkt
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
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Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 4.001,45 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,29 Prozent niedriger als am Vortag (4.013,21 US-Dollar).
Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 53,92 US-Dollar am Vortag auf 53,21 US-Dollar nach unten (--1,32 Prozent).
Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 10:09 Uhr gibt der Platinpreis um -2,09 Prozent auf 1.498,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.530,50 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -2,38 Prozent auf 1.023,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.048,50 US-Dollar.
Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 116,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (115,81 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,47 Prozent.
Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,22 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 101,54 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 101,76 US-Dollar lag.
Indessen reduziert sich der Baumwolle um -0,78 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis nordwärts. Um 08:46 Uhr steht ein Plus von 0,14 Prozent auf 3,61 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Haferpreis-Kurs noch bei 3,61 US-Dollar.
Daneben wertet der Maispreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,27 Prozent auf 4,54 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,55 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,34 Prozent auf 12,46 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 12,41 US-Dollar.
Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,15 Prozent auf 340,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 340,20 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.
Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,21 Prozent auf 0,19 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,73 Prozent auf 2,58 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,60 US-Dollar.
Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -0,20 Prozent auf 129,44 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 129,71 US-Dollar an der Tafel standen.
Redaktion finanzen.net
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