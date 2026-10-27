DAX 25.492 +0,3%ESt50 6.133 +0,3%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,65 +1,4%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.650 +0,0%Euro 1,1149 -0,2%Öl 115,2 -0,6%Gold 4.011 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Gold & Co. unter der Lupe

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagvormittag am Rohstoffmarkt

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagvormittag am Rohstoffmarkt

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,026.00 USD 8.30 USD 0.28 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD -0.46 %
News
Bleipreis
1,898.85 USD 13.00 USD 0.69 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.01 EUR 0.35 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
167.00 EUR 4.50 EUR 2.77 %
News
Erdgaspreis - TTF
97.71 EUR 4.14 EUR 4.42 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.57 USD -0.04 USD -1.35 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,010.02 USD -3.19 USD -0.08 %
News
Haferpreis
3.61 USD 0.00 USD 0 %
News
Heizölpreis
128.65 USD -1.06 USD -0.81 %
News
Holzpreis
515.50 USD -3.00 USD -0.58 %
News
Kaffeepreis
2.95 USD -0.06 USD -2.09 %
News
Kakaopreis
4,208.00 GBP 48.00 GBP 1.15 %
News
Kohlepreis
146.75 USD -0.50 USD -0.34 %
News
Kupferpreis
14,498.85 USD 86.50 USD 0.6 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD 0.00 USD 0.04 %
News
Mageres Schwein Preis
0.65 USD -0.01 USD -1.37 %
News
Maispreis
4.54 USD -0.01 USD -0.16 %
News
Mastrindpreis
3.50 USD 0.02 USD 0.45 %
News
Milchpreis
15.27 USD 0.02 USD 0.13 %
News
Naphthapreis (European)
924.42 USD -0.16 USD -0.02 %
News
Nickelpreis
15,534.00 USD -155.00 USD -0.99 %
News
Ölpreis (Brent)
114.97 USD -0.84 USD -0.73 %
News
Ölpreis (WTI)
101.16 USD -0.60 USD -0.59 %
News
Orangensaftpreis
1.36 USD -0.04 USD -2.86 %
News
Palladiumpreis
1,017.50 USD -31.00 USD -2.96 %
News
Palmölpreis
4,559.00 MYR -29.00 MYR -0.63 %
News
Platinpreis
1,509.00 USD -21.50 USD -1.4 %
News
Rapspreis
525.50 EUR 12.75 EUR 2.49 %
News
Reispreis
17.11 USD -0.05 USD -0.29 %
News
Silberpreis
53.46 USD -0.46 USD -0.85 %
News
Sojabohnenmehlpreis
341.70 USD 1.50 USD 0.44 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.66 %
News
Sojabohnenpreis
12.47 USD 0.06 USD 0.48 %
News
Super Benzin
2.11 EUR 0.00 EUR 0.05 %
News
Weizenpreis
226.25 EUR -7.25 EUR -3.1 %
News
Zinkpreis
3,898.85 USD 110.00 USD 2.9 %
News
Zinnpreis
50,901.00 USD 51.00 USD 0.1 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD 0.63 %
News

Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 4.001,45 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,29 Prozent niedriger als am Vortag (4.013,21 US-Dollar).

Werbung

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 53,92 US-Dollar am Vortag auf 53,21 US-Dollar nach unten (--1,32 Prozent).

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 10:09 Uhr gibt der Platinpreis um -2,09 Prozent auf 1.498,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.530,50 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -2,38 Prozent auf 1.023,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.048,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 116,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (115,81 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,47 Prozent.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,22 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 101,54 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 101,76 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Baumwolle um -0,78 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis nordwärts. Um 08:46 Uhr steht ein Plus von 0,14 Prozent auf 3,61 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Haferpreis-Kurs noch bei 3,61 US-Dollar.

Daneben wertet der Maispreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,27 Prozent auf 4,54 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,55 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,34 Prozent auf 12,46 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 12,41 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,15 Prozent auf 340,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 340,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,21 Prozent auf 0,19 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,73 Prozent auf 2,58 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,60 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -0,20 Prozent auf 129,44 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 129,71 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.