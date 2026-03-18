So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagabend am Rohstoffmarkt
Marktüberblick Rohstoffe

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagabend am Rohstoffmarkt

19.03.26 20:43 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagabend am Rohstoffmarkt | finanzen.net

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Aluminiumpreis
3.382,92 USD 2,15 USD 0,06%
Baumwolle
0,68 USD -0,01 USD -1,50%
Bleipreis
1.879,60 USD -6,00 USD -0,32%
Dieselpreis Benzin
2,16 EUR 0,01 EUR 0,23%
EEX Strompreis Phelix DE
98,75 EUR 0,50 EUR 0,51%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,14 USD 0,08 USD 2,45%
Goldpreis
4.635,41 USD -198,08 USD -4,10%
Haferpreis
3,68 USD 0,04 USD 1,17%
Heizölpreis
113,33 USD 2,38 USD 2,14%
Holzpreis
608,00 USD -4,50 USD -0,73%
Kaffeepreis
3,06 USD 0,07 USD 2,17%
Kakaopreis
2.455,00 GBP 55,00 GBP 2,29%
Kohlepreis
123,30 USD 1,80 USD 1,48%
Kupferpreis
12.502,85 USD -173,80 USD -1,37%
Lebendrindpreis
2,33 USD -0,02 USD -0,87%
Mageres Schwein Preis
0,92 USD -0,02 USD -1,68%
Maispreis
4,70 USD 0,07 USD 1,46%
Mastrindpreis
3,56 USD -0,03 USD -0,85%
Milchpreis
16,15 USD -0,01 USD -0,06%
Naphthapreis (European)
845,30 USD 20,95 USD 2,54%
Nickelpreis
16.981,50 USD -210,00 USD -1,22%
Ölpreis (Brent)
106,55 USD -3,10 USD -2,83%
Ölpreis (WTI)
96,14 USD -0,18 USD -0,19%
Orangensaftpreis
1,67 USD -0,13 USD -7,45%
Palladiumpreis
1.463,00 USD -30,00 USD -2,01%
Palmölpreis
4.582,00 MYR 79,00 MYR 1,75%
Platinpreis
1.973,50 USD -64,50 USD -3,16%
Rapspreis
502,50 EUR -1,25 EUR -0,25%
Reispreis
11,32 USD -0,03 USD -0,26%
Silberpreis
72,31 USD -3,37 USD -4,45%
Sojabohnenmehlpreis
332,90 USD 11,20 USD 3,48%
Sojabohnenölpreis
0,65 USD USD -0,46%
Sojabohnenpreis
11,69 USD 0,07 USD 0,58%
Super Benzin
2,03 EUR 0,00 EUR 0,15%
Weizenpreis
207,50 EUR 2,25 EUR 1,10%
Zinkpreis
3.122,85 USD -65,00 USD -2,04%
Zinnpreis
46.289,00 USD -516,00 USD -1,10%
Zuckerpreis
0,15 USD 0,01 USD 3,85%
Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -4,01 Prozent auf 4.639,56 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.833,49 US-Dollar gestanden hatte.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -4,61 Prozent auf 72,19 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 75,68 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -3,21 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 20:40 Uhr auf 1.972,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 2.038,00 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Donnerstagabend nach. Um -1,88 Prozent auf 1.465,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.493,00 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -3,12 Prozent auf 106,23 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 107,38 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,19 Prozent auf 96,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 96,32 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -1,50 Prozent auf 0,68 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,69 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 19:19 Uhr steigt der Haferpreis um 1,17 Prozent auf 3,68 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,64 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Lebendrindpreis bergab. Um 19:05 Uhr steht ein Minus von -0,87 Prozent auf 2,33 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Lebendrindpreis noch bei 2,35 US-Dollar.

Zudem steigt der Maispreis. Um 1,46 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 19:20 Uhr auf 4,70 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,63 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Mastrindpreis bei 3,56 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,59 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,85 Prozent.

Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -7,45 Prozent auf 1,67 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,81 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,58 Prozent auf 11,69 US-Dollar, nach 11,62 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 3,48 Prozent auf 332,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 321,70 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,46 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,66 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 2,12 Prozent stärker bei 3,13 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,07 US-Dollar.

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 19:05 Uhr ab. Es geht -1,68 Prozent auf 0,92 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,94 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 16,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,16 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 1,67 Prozent auf 112,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 110,95 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 18:53 Uhr steigt der Kohlepreis um 1,48 Prozent auf 123,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 121,20 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Reispreis um -0,26 Prozent auf 11,32 US-Dollar. Gestern stand der Reispreis noch bei 11,35 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -0,82 Prozent auf 607,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 612,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

