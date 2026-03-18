So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagabend am Rohstoffmarkt
Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -4,01 Prozent auf 4.639,56 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.833,49 US-Dollar gestanden hatte.
Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -4,61 Prozent auf 72,19 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 75,68 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem fällt der Platinpreis. Um -3,21 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 20:40 Uhr auf 1.972,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 2.038,00 US-Dollar lag.
Zudem gibt der Palladiumpreis am Donnerstagabend nach. Um -1,88 Prozent auf 1.465,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.493,00 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -3,12 Prozent auf 106,23 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 107,38 US-Dollar.
Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,19 Prozent auf 96,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 96,32 US-Dollar.
Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -1,50 Prozent auf 0,68 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,69 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 19:19 Uhr steigt der Haferpreis um 1,17 Prozent auf 3,68 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,64 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für den Lebendrindpreis bergab. Um 19:05 Uhr steht ein Minus von -0,87 Prozent auf 2,33 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Lebendrindpreis noch bei 2,35 US-Dollar.
Zudem steigt der Maispreis. Um 1,46 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 19:20 Uhr auf 4,70 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,63 US-Dollar lag.
Derweil notiert der Mastrindpreis bei 3,56 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,59 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,85 Prozent.
Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -7,45 Prozent auf 1,67 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,81 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,58 Prozent auf 11,69 US-Dollar, nach 11,62 US-Dollar am Vortag.
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 3,48 Prozent auf 332,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 321,70 US-Dollar.
Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,46 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,66 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 2,12 Prozent stärker bei 3,13 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,07 US-Dollar.
Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 19:05 Uhr ab. Es geht -1,68 Prozent auf 0,92 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,94 US-Dollar stand.
Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 16,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,16 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 1,67 Prozent auf 112,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 110,95 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 18:53 Uhr steigt der Kohlepreis um 1,48 Prozent auf 123,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 121,20 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen verliert der Reispreis um -0,26 Prozent auf 11,32 US-Dollar. Gestern stand der Reispreis noch bei 11,35 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -0,82 Prozent auf 607,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 612,50 US-Dollar.
