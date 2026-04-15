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Gold & Co. im Fokus

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagmittag am Rohstoffmarkt

16.04.26 13:17 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagmittag am Rohstoffmarkt | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.620,25 USD 46,15 USD 1,29%
News
Baumwolle
0,76 USD 0,01 USD 0,92%
News
Bleipreis
1.924,35 USD 36,20 USD 1,92%
News
Dieselpreis Benzin
2,23 EUR -0,05 EUR -2,37%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,40 EUR -0,80 EUR -0,85%
News
Erdgaspreis - TTF
41,63 EUR -1,69 EUR -3,90%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,61 USD USD 0,04%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.818,48 USD 27,33 USD 0,57%
News
Haferpreis
3,44 USD -0,02 USD -0,51%
News
Heizölpreis
100,65 USD 1,59 USD 1,60%
News
Holzpreis
581,00 USD USD
News
Kaffeepreis
2,96 USD -0,09 USD -2,86%
News
Kakaopreis
2.523,00 GBP -14,00 GBP -0,55%
News
Kohlepreis
102,85 USD -0,30 USD -0,29%
News
Kupferpreis
13.154,00 USD 60,30 USD 0,46%
News
Lebendrindpreis
2,53 USD USD 0,02%
News
Mageres Schwein Preis
0,91 USD USD 0,22%
News
Maispreis
4,51 USD USD
News
Mastrindpreis
3,74 USD -0,02 USD -0,63%
News
Milchpreis
16,90 USD -0,07 USD -0,41%
News
Naphthapreis (European)
899,86 USD -4,40 USD -0,49%
News
Nickelpreis
18.062,50 USD 316,00 USD 1,78%
News
Ölpreis (Brent)
95,86 USD 0,99 USD 1,04%
News
Ölpreis (WTI)
91,71 USD 0,42 USD 0,46%
News
Orangensaftpreis
1,85 USD -0,08 USD -4,10%
News
Palladiumpreis
1.590,50 USD 13,00 USD 0,82%
News
Palmölpreis
4.380,00 MYR -105,00 MYR -2,34%
News
Platinpreis
2.153,00 USD 30,50 USD 1,44%
News
Rapspreis
503,75 EUR 3,00 EUR 0,60%
News
Reispreis
10,91 USD 0,01 USD 0,05%
News
Silberpreis
79,57 USD 0,48 USD 0,61%
News
Sojabohnenmehlpreis
332,10 USD -2,30 USD -0,69%
News
Sojabohnenölpreis
0,68 USD USD 0,67%
News
Sojabohnenpreis
11,64 USD -0,03 USD -0,24%
News
Super Benzin
2,08 EUR -0,02 EUR -1,05%
News
Weizenpreis
194,50 EUR -1,75 EUR -0,89%
News
Zinkpreis
3.361,50 USD 62,65 USD 1,90%
News
Zinnpreis
49.953,50 USD 455,00 USD 0,92%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 1,04%
News

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,54 Prozent auf 4.817,19 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.791,15 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis 0,80 Prozent stärker bei 79,72 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 79,09 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.122,50 US-Dollar) geht es um 1,34 Prozent auf 2.151,00 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.591,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.577,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,86 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (94,87 US-Dollar) geht es um 0,92 Prozent auf 95,74 US-Dollar nach oben.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,20 Prozent auf 91,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,29 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 1,24 Prozent auf 0,76 US-Dollar, nach 0,75 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -0,51 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 12:03 Uhr auf 3,44 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,46 US-Dollar lag.

Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -2,53 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,04 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kakaopreis bei 2.544,00 Britische Pfund gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.537,00 Britische Pfund).

Nach 4,51 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagmittag um -0,17 Prozent auf 4,51 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,34 Prozent auf 11,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,67 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,63 Prozent auf 332,30 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 334,40 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,53 Prozent stärker bei 0,68 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,68 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,89 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,14 US-Dollar stand.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,61 US-Dollar am Vortag auf 2,60 US-Dollar nach unten (--0,23 Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Heizölpreis um 1,60 Prozent auf 100,65 US-Dollar. Am Vortag standen noch 99,06 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 581,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 13:00 Uhr bei 581,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

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