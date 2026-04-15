So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagmittag am Rohstoffmarkt

Gold & Co. im Fokus

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,54 Prozent auf 4.817,19 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.791,15 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

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Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis 0,80 Prozent stärker bei 79,72 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 79,09 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.122,50 US-Dollar) geht es um 1,34 Prozent auf 2.151,00 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.591,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.577,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,86 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (94,87 US-Dollar) geht es um 0,92 Prozent auf 95,74 US-Dollar nach oben.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,20 Prozent auf 91,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,29 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 1,24 Prozent auf 0,76 US-Dollar, nach 0,75 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -0,51 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 12:03 Uhr auf 3,44 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,46 US-Dollar lag.

Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -2,53 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,04 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kakaopreis bei 2.544,00 Britische Pfund gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.537,00 Britische Pfund).

Nach 4,51 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagmittag um -0,17 Prozent auf 4,51 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,34 Prozent auf 11,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,67 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,63 Prozent auf 332,30 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 334,40 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,53 Prozent stärker bei 0,68 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,68 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,89 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,14 US-Dollar stand.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,61 US-Dollar am Vortag auf 2,60 US-Dollar nach unten (--0,23 Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Heizölpreis um 1,60 Prozent auf 100,65 US-Dollar. Am Vortag standen noch 99,06 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 581,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 13:00 Uhr bei 581,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net