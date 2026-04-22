DAX24.092 -0,4%Est505.870 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 -2,9%Nas24.658 +1,6%Bitcoin66.333 -0,8%Euro1,1680 -0,2%Öl102,9 +1,3%Gold4.703 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Tesla überrascht positiv -- KI-Sorgen belasten IBM - Siemens Energy, LPKF, VW, ServiceNow, STMicroelectronics, Sk hynix, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Rückkehr der Bullen: Warum Citi und BlackRock jetzt trotz Nahost-Konflikt auf US-Aktien setzen Rückkehr der Bullen: Warum Citi und BlackRock jetzt trotz Nahost-Konflikt auf US-Aktien setzen
Südzucker: Top oder Flop? Südzucker: Top oder Flop?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe im Blick

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagmittag am Rohstoffmarkt

23.04.26 13:17 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagmittag am Rohstoffmarkt | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.615,21 USD 69,23 USD 1,95%
News
Baumwolle
0,76 USD USD -0,39%
News
Bleipreis
1.926,70 USD -55,15 USD -2,78%
News
Dieselpreis Benzin
2,11 EUR -0,02 EUR -0,89%
News
EEX Strompreis Phelix DE
95,75 EUR 1,05 EUR 1,11%
News
Erdgaspreis - TTF
44,03 EUR 1,29 EUR 3,01%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,73 USD USD 0,11%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.702,93 USD -35,86 USD -0,76%
News
Haferpreis
3,19 USD 0,03 USD 0,87%
News
Heizölpreis
104,08 USD USD
News
Holzpreis
583,50 USD USD
News
Kaffeepreis
3,06 USD 0,04 USD 1,27%
News
Kakaopreis
2.494,00 GBP -12,00 GBP -0,48%
News
Kohlepreis
102,10 USD 0,10 USD 0,10%
News
Kupferpreis
13.196,85 USD -3,40 USD -0,03%
News
Lebendrindpreis
2,47 USD -0,01 USD -0,23%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD -0,37%
News
Maispreis
4,55 USD 0,01 USD 0,17%
News
Mastrindpreis
3,67 USD USD 0,06%
News
Milchpreis
16,84 USD USD
News
Naphthapreis (European)
921,45 USD 18,84 USD 2,09%
News
Nickelpreis
18.171,50 USD 56,50 USD 0,31%
News
Ölpreis (Brent)
102,88 USD 1,33 USD 1,31%
News
Ölpreis (WTI)
93,84 USD 0,88 USD 0,95%
News
Orangensaftpreis
1,65 USD -0,05 USD -2,85%
News
Palladiumpreis
1.483,00 USD -70,00 USD -4,51%
News
Palmölpreis
4.549,00 MYR 57,00 MYR 1,27%
News
Platinpreis
2.019,00 USD -60,00 USD -2,89%
News
Rapspreis
523,00 EUR 5,25 EUR 1,01%
News
Reispreis
11,07 USD -0,04 USD -0,32%
News
Silberpreis
74,75 USD -2,97 USD -3,82%
News
Sojabohnenmehlpreis
322,50 USD 1,90 USD 0,59%
News
Sojabohnenölpreis
0,72 USD USD -0,18%
News
Sojabohnenpreis
11,65 USD USD 0,02%
News
Super Benzin
2,05 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
Weizenpreis
195,25 EUR -0,75 EUR -0,38%
News
Zinkpreis
3.466,85 USD 29,10 USD 0,85%
News
Zinnpreis
50.101,00 USD -725,00 USD -1,43%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,15%
News

Um 13:13 Uhr stand der Goldpreis bei 4.699,36 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Mittag -0,83 Prozent niedriger als am Vortag (4.738,79 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -3,92 Prozent auf 74,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 77,72 US-Dollar.

Daneben sinkt der Platinpreis um -3,10 Prozent auf 2.014,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2.079,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:12 Uhr ab. Es geht -4,76 Prozent auf 1.479,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.553,00 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,27 Prozent auf 102,84 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 101,55 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,01 Prozent auf 93,90 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 92,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,60 Prozent auf 0,76 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 11:49 Uhr auf. Es geht 1,27 Prozent auf 3,06 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,02 US-Dollar stand.

Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 2.506,00 Britische Pfund am Vortag auf 2.489,00 Britische Pfund nach unten (--0,68 Prozent).

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4,54 US-Dollar) geht es um 0,17 Prozent auf 4,55 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -0,04 Prozent auf 11,64 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 11,65 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,50 Prozent auf 322,20 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 320,60 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,72 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,49 Prozent.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,15 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -0,04 Prozent auf 2,72 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,72 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Heizölpreis -0,25 Prozent niedriger bei 103,82 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 104,08 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 13:00 Uhr wurde ein Preis von 583,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 583,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis