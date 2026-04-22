So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagmittag am Rohstoffmarkt

Rohstoffe im Blick

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Um 13:13 Uhr stand der Goldpreis bei 4.699,36 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Mittag -0,83 Prozent niedriger als am Vortag (4.738,79 US-Dollar).

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In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -3,92 Prozent auf 74,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 77,72 US-Dollar.

Daneben sinkt der Platinpreis um -3,10 Prozent auf 2.014,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2.079,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:12 Uhr ab. Es geht -4,76 Prozent auf 1.479,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.553,00 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,27 Prozent auf 102,84 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 101,55 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,01 Prozent auf 93,90 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 92,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,60 Prozent auf 0,76 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 11:49 Uhr auf. Es geht 1,27 Prozent auf 3,06 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,02 US-Dollar stand.

Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 2.506,00 Britische Pfund am Vortag auf 2.489,00 Britische Pfund nach unten (--0,68 Prozent).

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4,54 US-Dollar) geht es um 0,17 Prozent auf 4,55 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -0,04 Prozent auf 11,64 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 11,65 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,50 Prozent auf 322,20 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 320,60 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,72 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,49 Prozent.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,15 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -0,04 Prozent auf 2,72 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,72 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Heizölpreis -0,25 Prozent niedriger bei 103,82 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 104,08 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 13:00 Uhr wurde ein Preis von 583,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 583,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net