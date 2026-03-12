So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagmittag am Rohstoffmarkt

Gold & Co. unter der Lupe

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 5.108,76 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,34 Prozent höher als am Vortag (5.091,63 US-Dollar).

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 84,11 US-Dollar am Vortag auf 84,00 US-Dollar nach unten (--0,13 Prozent).

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Platinpreis um -2,47 Prozent auf 2.092,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2.145,50 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -1,23 Prozent auf 1.610,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.630,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 98,84 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (100,46 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,86 Prozent.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -2,23 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf 93,60 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 95,73 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 1,21 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 12:58 Uhr steht ein Minus von -5,91 Prozent auf 3,42 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,64 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,53 Prozent auf 2,92 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,97 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis nordwärts. Um 12:50 Uhr steht ein Plus von 3,35 Prozent auf 2.436,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern notierte der Kakaopreis-Kurs noch bei 2.368,00 Britische Pfund.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,78 Prozent auf 4,45 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,48 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,08 Prozent auf 1,98 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1,98 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Freitagmittag nach. Um -1,09 Prozent auf 12,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,13 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -2,28 Prozent auf 312,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 319,90 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -1,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,67 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,14 US-Dollar am Vortag auf 0,14 US-Dollar nach oben (+0,56Prozent).

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 0,22 Prozent stärker bei 3,24 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,23 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,28 Prozent auf 101,71 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 103,03 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 11:31 Uhr ab. Es geht -0,56 Prozent auf 123,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 123,80 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net