DAX23.587 ±-0,0%Est505.757 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 +4,3%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.168 +3,2%Euro1,1465 -0,5%Öl98,96 -2,7%Gold5.114 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX holt Verluste auf -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
QUALCOMM greift nach dem Milliardenmarkt Robotik - Kommt die Aktie jetzt auf die Beine? QUALCOMM greift nach dem Milliardenmarkt Robotik - Kommt die Aktie jetzt auf die Beine?
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagmittag am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagmittag am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gold & Co. unter der Lupe

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagmittag am Rohstoffmarkt

13.03.26 13:17 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagmittag am Rohstoffmarkt | finanzen.net

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.514,31 USD 73,16 USD 2,13%
News
Baumwolle
0,66 USD 0,01 USD 1,46%
News
Bleipreis
1.893,35 USD 7,50 USD 0,40%
News
Dieselpreis Benzin
2,12 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,00 EUR -0,75 EUR -0,76%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,23 USD USD
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.113,99 USD 22,36 USD 0,44%
News
Haferpreis
3,42 USD -0,22 USD -5,91%
News
Heizölpreis
101,44 USD -1,59 USD -1,54%
News
Holzpreis
569,00 USD 9,00 USD 1,61%
News
Kaffeepreis
2,93 USD -0,04 USD -1,18%
News
Kakaopreis
2.436,00 GBP 79,00 GBP 3,35%
News
Kohlepreis
123,80 USD -0,70 USD -0,56%
News
Kupferpreis
12.896,40 USD 46,15 USD 0,36%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD 0,01 USD 0,48%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD -0,01 USD -0,89%
News
Maispreis
4,45 USD -0,04 USD -0,78%
News
Mastrindpreis
3,48 USD -0,01 USD -0,14%
News
Milchpreis
16,15 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
799,00 USD 47,02 USD 6,25%
News
Nickelpreis
17.495,00 USD 277,50 USD 1,61%
News
Ölpreis (Brent)
99,07 USD -2,68 USD -2,63%
News
Ölpreis (WTI)
93,80 USD -1,93 USD -2,02%
News
Orangensaftpreis
1,94 USD -0,04 USD -2,07%
News
Palladiumpreis
1.613,50 USD -16,50 USD -1,01%
News
Palmölpreis
4.525,00 MYR 100,00 MYR 2,26%
News
Platinpreis
2.099,50 USD -46,00 USD -2,14%
News
Rapspreis
515,00 EUR 2,75 EUR 0,54%
News
Reispreis
10,99 USD -0,02 USD -0,18%
News
Silberpreis
84,10 USD -0,01 USD -0,01%
News
Sojabohnenmehlpreis
312,50 USD -7,40 USD -2,31%
News
Sojabohnenölpreis
0,67 USD -0,01 USD -0,85%
News
Sojabohnenpreis
12,02 USD -0,12 USD -0,95%
News
Super Benzin
2,00 EUR -0,01 EUR -0,25%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
209,25 EUR 3,25 EUR 1,58%
News
Zinkpreis
3.263,75 USD -4,00 USD -0,12%
News
Zinnpreis
49.700,00 USD -175,00 USD -0,35%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,90%
News

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 5.108,76 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,34 Prozent höher als am Vortag (5.091,63 US-Dollar).

Wer­bung

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 84,11 US-Dollar am Vortag auf 84,00 US-Dollar nach unten (--0,13 Prozent).

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Platinpreis um -2,47 Prozent auf 2.092,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2.145,50 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -1,23 Prozent auf 1.610,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.630,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 98,84 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (100,46 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,86 Prozent.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -2,23 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf 93,60 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 95,73 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 1,21 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 12:58 Uhr steht ein Minus von -5,91 Prozent auf 3,42 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,64 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,53 Prozent auf 2,92 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,97 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis nordwärts. Um 12:50 Uhr steht ein Plus von 3,35 Prozent auf 2.436,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern notierte der Kakaopreis-Kurs noch bei 2.368,00 Britische Pfund.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,78 Prozent auf 4,45 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,48 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,08 Prozent auf 1,98 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1,98 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Freitagmittag nach. Um -1,09 Prozent auf 12,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,13 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -2,28 Prozent auf 312,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 319,90 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -1,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,67 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,14 US-Dollar am Vortag auf 0,14 US-Dollar nach oben (+0,56Prozent).

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 0,22 Prozent stärker bei 3,24 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,23 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,28 Prozent auf 101,71 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 103,03 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 11:31 Uhr ab. Es geht -0,56 Prozent auf 123,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 123,80 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis