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Fokus Rohstoffpreise

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagvormittag am Rohstoffmarkt

22.05.26 10:13 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagvormittag am Rohstoffmarkt | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.640,65 USD 30,02 USD 0,83%
News
Baumwolle
0,79 USD 0,01 USD 1,00%
News
Bleipreis
1.995,85 USD 29,15 USD 1,48%
News
Dieselpreis Benzin
1,95 EUR -0,02 EUR -0,86%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,10 EUR -0,15 EUR -0,15%
News
Erdgaspreis - TTF
49,35 EUR -0,10 EUR -0,19%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,01 USD -0,01 USD -0,30%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.526,35 USD -18,88 USD -0,42%
News
Haferpreis
3,57 USD -0,04 USD -0,97%
News
Heizölpreis
103,82 USD 2,64 USD 2,61%
News
Holzpreis
584,00 USD -5,50 USD -0,93%
News
Kaffeepreis
2,73 USD 0,05 USD 1,90%
News
Kakaopreis
2.855,00 GBP -60,00 GBP -2,06%
News
Kohlepreis
112,55 USD 0,05 USD 0,04%
News
Kupferpreis
13.426,85 USD 10,15 USD 0,08%
News
Lebendrindpreis
2,49 USD -0,04 USD -1,63%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD -0,02 USD -2,21%
News
Maispreis
4,64 USD 0,02 USD 0,43%
News
Mastrindpreis
3,69 USD -0,02 USD -0,43%
News
Milchpreis
16,92 USD USD
News
Naphthapreis (European)
886,12 USD -11,42 USD -1,27%
News
Nickelpreis
18.536,50 USD -57,50 USD -0,31%
News
Ölpreis (Brent)
105,44 USD 0,52 USD 0,50%
News
Ölpreis (WTI)
98,69 USD 2,34 USD 2,43%
News
Orangensaftpreis
1,67 USD 0,10 USD 6,15%
News
Palladiumpreis
1.369,50 USD -13,50 USD -0,98%
News
Palmölpreis
4.403,00 MYR -112,00 MYR -2,48%
News
Platinpreis
1.947,00 USD -14,00 USD -0,71%
News
Rapspreis
523,75 EUR -4,00 EUR -0,76%
News
Reispreis
12,92 USD -0,09 USD -0,65%
News
Silberpreis
75,99 USD -0,73 USD -0,95%
News
Sojabohnenmehlpreis
328,20 USD -0,20 USD -0,06%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD USD 0,62%
News
Sojabohnenpreis
11,99 USD 0,05 USD 0,40%
News
Super Benzin
1,98 EUR -0,01 EUR -0,45%
News
Weizenpreis
214,25 EUR -2,75 EUR -1,27%
News
Zinkpreis
3.527,15 USD 8,95 USD 0,25%
News
Zinnpreis
52.776,00 USD -1.418,00 USD -2,62%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,34%
News

Am Freitagvormittag knickt der Goldpreis ein. Um 10:10 Uhr sank der Goldpreis um -0,40 Prozent auf 4.527,20 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.545,23 US-Dollar).

Derweil notiert der Silberpreis bei 76,06 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (76,72 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,86 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,76 Prozent auf 1.946,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.961,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -1,01 Prozent auf 1.369,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.383,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 0,45 Prozent auf 105,39 US-Dollar, nach 104,92 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 98,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (96,35 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,25 Prozent.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Haferpreis um -0,97 Prozent auf 3,57 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,61 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,62 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,38 Prozent.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,31 Prozent auf 11,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,94 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis -0,15 Prozent niedriger bei 327,90 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 328,40 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,54 Prozent auf 0,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,43 Prozent auf 3,01 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,02 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 103,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (101,18 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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