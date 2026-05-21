So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagvormittag am Rohstoffmarkt

Fokus Rohstoffpreise

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Am Freitagvormittag knickt der Goldpreis ein. Um 10:10 Uhr sank der Goldpreis um -0,40 Prozent auf 4.527,20 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.545,23 US-Dollar).

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Derweil notiert der Silberpreis bei 76,06 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (76,72 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,86 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,76 Prozent auf 1.946,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.961,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -1,01 Prozent auf 1.369,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.383,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 0,45 Prozent auf 105,39 US-Dollar, nach 104,92 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 98,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (96,35 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,25 Prozent.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Haferpreis um -0,97 Prozent auf 3,57 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,61 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,62 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,38 Prozent.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,31 Prozent auf 11,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,94 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis -0,15 Prozent niedriger bei 327,90 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 328,40 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,54 Prozent auf 0,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,43 Prozent auf 3,01 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,02 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 103,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (101,18 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net