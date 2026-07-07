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Gold & Co. im Marktbericht

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochabend am Rohstoffmarkt

08.07.26 20:43 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochabend am Rohstoffmarkt | finanzen.net

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.144,58 USD 36,24 USD 1,17%
News
Baumwolle
0,76 USD -0,01 USD -0,95%
News
Bleipreis
1.848,65 USD -3,70 USD -0,20%
News
Dieselpreis Benzin
1,93 EUR 0,00 EUR 0,16%
News
EEX Strompreis Phelix DE
100,00 EUR 0,50 EUR 0,50%
News
Erdgaspreis - TTF
46,39 EUR -0,30 EUR -0,64%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,22 USD -0,04 USD -1,29%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.086,54 USD -20,80 USD -0,51%
News
Haferpreis
2,99 USD 0,05 USD 1,62%
News
Heizölpreis
97,22 USD 10,04 USD 11,52%
News
Holzpreis
628,00 USD 3,50 USD 0,56%
News
Kaffeepreis
3,24 USD -0,07 USD -2,22%
News
Kakaopreis
4.463,00 GBP 248,00 GBP 5,88%
News
Kohlepreis
119,60 USD -0,10 USD -0,08%
News
Kupferpreis
13.308,15 USD 0,80 USD 0,01%
News
Lebendrindpreis
2,38 USD -0,01 USD -0,27%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD 0,01 USD 0,99%
News
Maispreis
4,35 USD -0,08 USD -1,75%
News
Mastrindpreis
3,62 USD 0,02 USD 0,46%
News
Milchpreis
15,54 USD -0,06 USD -0,38%
News
Naphthapreis (European)
650,46 USD 3,99 USD 0,62%
News
Nickelpreis
16.156,00 USD 92,50 USD 0,58%
News
Ölpreis (Brent)
78,18 USD 2,24 USD 2,95%
News
Ölpreis (WTI)
73,57 USD 3,13 USD 4,44%
News
Orangensaftpreis
1,58 USD -0,04 USD -2,38%
News
Palladiumpreis
1.223,50 USD -58,00 USD -4,53%
News
Palmölpreis
4.498,00 MYR 16,00 MYR 0,36%
News
Platinpreis
1.588,00 USD -66,00 USD -3,99%
News
Rapspreis
513,25 EUR -0,50 EUR -0,10%
News
Reispreis
13,14 USD -0,08 USD -0,57%
News
Silberpreis
58,53 USD -1,51 USD -2,51%
News
Sojabohnenmehlpreis
314,50 USD -3,90 USD -1,22%
News
Sojabohnenölpreis
0,71 USD 0,03 USD 3,78%
News
Sojabohnenpreis
11,95 USD -0,02 USD -0,15%
News
Super Benzin
2,01 EUR 0,01 EUR 0,35%
News
Weizenpreis
205,00 EUR 0,25 EUR 0,12%
News
Zinkpreis
3.559,15 USD -38,70 USD -1,08%
News
Zinnpreis
52.850,00 USD 349,00 USD 0,66%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,20%
News

Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 4.075,19 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -0,78 Prozent niedriger als am Vortag (4.107,34 US-Dollar).

Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -2,66 Prozent auf 58,44 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 60,04 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -4,02 Prozent auf 1.587,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.654,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Palladiumpreis um -4,45 Prozent auf 1.224,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.281,50 US-Dollar an der Tafel.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,65 Prozent auf 77,95 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 75,94 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 4,68 Prozent auf 73,74 US-Dollar, nach 70,44 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 20:24 Uhr notiert der Baumwolle -0,95 Prozent niedriger bei 0,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,77 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Aufwind. Um 20:16 Uhr zieht der Haferpreis um 1,62 Prozent auf 2,99 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,94 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,32 US-Dollar) geht es um -2,22 Prozent auf 3,24 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,27 Prozent auf 2,38 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,38 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Maispreis um 20:15 Uhr ab. Es geht -1,75 Prozent auf 4,35 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,43 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,46 Prozent auf 3,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,61 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -2,38 Prozent auf 1,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,62 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,15 Prozent auf 11,95 US-Dollar, nach 11,97 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -1,22 Prozent auf 314,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 318,40 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:15 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 3,78 Prozent stärker bei 0,71 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,69 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,20 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -1,62 Prozent niedriger bei 3,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 0,99 Prozent auf 0,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,93 US-Dollar an der Tafel.

Daneben sinkt der Milchpreis um -0,38 Prozent auf 15,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 15,60 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 10,91 Prozent auf 96,69 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 87,18 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -0,08 Prozent auf 119,60 US-Dollar, nach 119,70 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Reispreis. Um -0,57 Prozent reduziert sich der Reispreis um 20:15 Uhr auf 13,14 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 13,22 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis nordwärts. Um 20:30 Uhr steht ein Plus von 0,96 Prozent auf 630,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Holzpreis-Kurs noch bei 624,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - TTF bei 46,39 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (46,69 Euro).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

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