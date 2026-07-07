So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochabend am Rohstoffmarkt
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
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Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 4.075,19 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -0,78 Prozent niedriger als am Vortag (4.107,34 US-Dollar).
Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -2,66 Prozent auf 58,44 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 60,04 US-Dollar an der Tafel standen.
Inzwischen fällt der Platinpreis um -4,02 Prozent auf 1.587,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.654,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Palladiumpreis um -4,45 Prozent auf 1.224,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.281,50 US-Dollar an der Tafel.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,65 Prozent auf 77,95 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 75,94 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 4,68 Prozent auf 73,74 US-Dollar, nach 70,44 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 20:24 Uhr notiert der Baumwolle -0,95 Prozent niedriger bei 0,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,77 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Haferpreis im Aufwind. Um 20:16 Uhr zieht der Haferpreis um 1,62 Prozent auf 2,99 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,94 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,32 US-Dollar) geht es um -2,22 Prozent auf 3,24 US-Dollar nach unten.
Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,27 Prozent auf 2,38 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,38 US-Dollar stand.
Daneben wertet der Maispreis um 20:15 Uhr ab. Es geht -1,75 Prozent auf 4,35 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,43 US-Dollar stand.
Indessen verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,46 Prozent auf 3,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,61 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -2,38 Prozent auf 1,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,62 US-Dollar an der Tafel.
Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,15 Prozent auf 11,95 US-Dollar, nach 11,97 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -1,22 Prozent auf 314,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 318,40 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:15 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 3,78 Prozent stärker bei 0,71 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,69 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,20 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -1,62 Prozent niedriger bei 3,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,27 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 0,99 Prozent auf 0,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,93 US-Dollar an der Tafel.
Daneben sinkt der Milchpreis um -0,38 Prozent auf 15,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 15,60 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Heizölpreis um 10,91 Prozent auf 96,69 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 87,18 US-Dollar.
Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -0,08 Prozent auf 119,60 US-Dollar, nach 119,70 US-Dollar am Vortag.
Zudem fällt der Reispreis. Um -0,57 Prozent reduziert sich der Reispreis um 20:15 Uhr auf 13,14 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 13,22 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis nordwärts. Um 20:30 Uhr steht ein Plus von 0,96 Prozent auf 630,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Holzpreis-Kurs noch bei 624,50 US-Dollar.
Währenddessen wird der Erdgaspreis - TTF bei 46,39 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (46,69 Euro).
Redaktion finanzen.net
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