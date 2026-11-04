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Rohstoffkurse im Fokus

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochmittag am Rohstoffmarkt

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochmittag am Rohstoffmarkt

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,041.51 USD -18.49 USD -0.6 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.01 USD 1.32 %
News
Bleipreis
1,861.35 USD -8.00 USD -0.43 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.00 EUR -0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
159.00 EUR -5.00 EUR -3.05 %
News
Erdgaspreis - TTF
93.42 EUR -0.91 EUR -0.96 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.92 USD 0.03 USD 0.93 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,043.53 USD 113.23 USD 2.88 %
News
Haferpreis
3.41 USD 0.01 USD 0.37 %
News
Heizölpreis
117.03 USD -2.64 USD -2.21 %
News
Holzpreis
525.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Kaffeepreis
2.79 USD -0.05 USD -1.85 %
News
Kakaopreis
4,024.00 GBP -90.00 GBP -2.19 %
News
Kohlepreis
138.65 USD -1.55 USD -1.11 %
News
Kupferpreis
14,110.35 USD -267.30 USD -1.86 %
News
Lebendrindpreis
2.18 USD -0.02 USD -0.71 %
News
Mageres Schwein Preis
0.59 USD 0.00 USD 0.73 %
News
Maispreis
4.43 USD 0.00 USD 0 %
News
Mastrindpreis
3.35 USD -0.04 USD -1.15 %
News
Milchpreis
17.80 USD 2.61 USD 17.18 %
News
Naphthapreis (European)
892.63 USD -9.16 USD -1.02 %
News
Nickelpreis
15,194.00 USD -64.50 USD -0.42 %
News
Ölpreis (Brent)
101.23 USD -2.37 USD -2.29 %
News
Ölpreis (WTI)
93.51 USD -2.58 USD -2.68 %
News
Orangensaftpreis
1.15 USD -0.20 USD -15.1 %
News
Palladiumpreis
998.00 USD 57.50 USD 6.11 %
News
Palmölpreis
4,299.00 MYR -51.00 MYR -1.17 %
News
Platinpreis
1,468.00 USD 38.00 USD 2.66 %
News
Rapspreis
538.75 EUR -7.00 EUR -1.28 %
News
Reispreis
17.52 USD -0.14 USD -0.79 %
News
Silberpreis
52.10 USD 2.29 USD 4.6 %
News
Sojabohnenmehlpreis
316.60 USD -1.40 USD -0.44 %
News
Sojabohnenölpreis
0.65 USD -0.01 USD -1.16 %
News
Sojabohnenpreis
11.93 USD -0.10 USD -0.81 %
News
Super Benzin
2.06 EUR -0.01 EUR -0.53 %
News
Weizenpreis
225.00 EUR -3.75 EUR -1.64 %
News
Zinkpreis
3,868.20 USD -66.45 USD -1.69 %
News
Zinnpreis
47,901.00 USD -1,617.50 USD -3.27 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.87 %
News

Der Goldpreis kletterte um 13:13 Uhr um 2,62 Prozent auf 4.033,33 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.930,30 US-Dollar.

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Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 3,96 Prozent auf 51,78 US-Dollar, nach 49,81 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.459,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.430,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,06 Prozent.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 994,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (940,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 5,74 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -1,27 Prozent auf 102,28 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 103,60 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,00 Prozent auf 95,13 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 96,09 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Baumwolle um 1,45 Prozent auf 0,78 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,77 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -1,36 Prozent auf 2,80 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,84 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Kakaopreis bei 4.084,00 Britische Pfund gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.114,00 Britische Pfund).

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,28 Prozent auf 4,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,43 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,87 Prozent auf 11,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 12,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,50 Prozent auf 316,40 US-Dollar. Am Vortag standen noch 318,00 US-Dollar an der Tafel.

Nach 0,65 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochmittag um -1,15 Prozent auf 0,65 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) geht es um 0,49 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,14 Prozent auf 2,89 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,90 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -0,66 Prozent auf 118,88 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 119,67 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

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