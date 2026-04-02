So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Montagmittag am Rohstoffmarkt
Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.
Am Montagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,29 Prozent auf 4.690,11 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.676,43 US-Dollar).
Derweil notiert der Silberpreis bei 73,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (73,02 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,45 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,83 Prozent auf 1.999,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.983,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 1.512,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.507,50 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,18 Prozent auf 107,95 US-Dollar, nach 109,24 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 110,32 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (111,54 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,09 Prozent.
Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,71 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Maispreis um -0,33 Prozent auf 4,51 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,52 US-Dollar.
Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,69 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,64 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,45 Prozent.
Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,05 Prozent auf 318,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 315,20 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,04 Prozent stärker bei 0,69 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,69 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag hinzu. Um 1,43 Prozent auf 2,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,80 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 115,18 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 13:12 Uhr auf 115,18 US-Dollar beziffert.
Währenddessen verliert der Holzpreis um -0,75 Prozent auf 592,00 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 596,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com