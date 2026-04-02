Fokus Rohstoffpreise

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Montagmittag am Rohstoffmarkt

06.04.26 13:17 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Montagmittag am Rohstoffmarkt

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.471,54 USD -41,37 USD -1,18%
Baumwolle
0,71 USD USD 0,16%
Bleipreis
1.892,90 USD 2,05 USD 0,11%
Dieselpreis Benzin
2,43 EUR 0,01 EUR 0,45%
EEX Strompreis Phelix DE
99,30 EUR 0,45 EUR 0,46%
Erdgaspreis - TTF
49,80 EUR 1,35 EUR 2,79%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,85 USD 0,05 USD 1,61%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.687,31 USD 10,88 USD 0,23%
Haferpreis
3,51 USD 0,05 USD 1,52%
Heizölpreis
115,18 USD USD
Holzpreis
592,00 USD -4,50 USD -0,75%
Kaffeepreis
2,95 USD USD
Kakaopreis
2.459,00 GBP -5,00 GBP -0,20%
Kohlepreis
113,00 USD -0,75 USD -0,66%
Kupferpreis
12.146,35 USD -123,60 USD -1,01%
Lebendrindpreis
2,46 USD USD -0,10%
Mageres Schwein Preis
0,90 USD USD -0,28%
Maispreis
4,51 USD -0,01 USD -0,28%
Mastrindpreis
3,70 USD -0,03 USD -0,72%
Milchpreis
17,75 USD 0,02 USD 0,11%
Naphthapreis (European)
985,04 USD 67,21 USD 7,32%
Nickelpreis
16.890,00 USD -171,50 USD -1,01%
Ölpreis (Brent)
108,58 USD -0,66 USD -0,60%
Ölpreis (WTI)
110,37 USD -1,17 USD -1,05%
Orangensaftpreis
1,99 USD USD
Palladiumpreis
1.511,00 USD 3,50 USD 0,23%
Palmölpreis
4.745,00 MYR 47,00 MYR 1,00%
Platinpreis
1.997,00 USD 14,00 USD 0,71%
Rapspreis
505,75 EUR 1,00 EUR 0,20%
Reispreis
11,18 USD -0,06 USD -0,49%
Silberpreis
73,20 USD 0,18 USD 0,25%
Sojabohnenmehlpreis
318,60 USD 3,40 USD 1,08%
Sojabohnenölpreis
0,69 USD USD 0,13%
Sojabohnenpreis
11,69 USD 0,06 USD 0,47%
Super Benzin
2,18 EUR 0,00 EUR 0,18%
Weizenpreis
202,50 EUR 1,25 EUR 0,62%
Zinkpreis
3.234,90 USD -1,30 USD -0,04%
Zinnpreis
45.226,00 USD -2.568,00 USD -5,37%
Zuckerpreis
0,15 USD USD
Am Montagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,29 Prozent auf 4.690,11 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.676,43 US-Dollar).

Derweil notiert der Silberpreis bei 73,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (73,02 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,45 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,83 Prozent auf 1.999,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.983,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 1.512,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.507,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,18 Prozent auf 107,95 US-Dollar, nach 109,24 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 110,32 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (111,54 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,09 Prozent.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,71 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Maispreis um -0,33 Prozent auf 4,51 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,52 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,69 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,64 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,45 Prozent.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,05 Prozent auf 318,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 315,20 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,04 Prozent stärker bei 0,69 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,69 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag hinzu. Um 1,43 Prozent auf 2,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 115,18 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 13:12 Uhr auf 115,18 US-Dollar beziffert.

Währenddessen verliert der Holzpreis um -0,75 Prozent auf 592,00 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 596,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

