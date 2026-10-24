So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Samstagmittag am Rohstoffmarkt
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
Werte in diesem Artikel
Kaum verändert zeigt sich am Mittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 13:13 Uhr auf 3.993,62 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.993,62 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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