Software AG will mit Hilfe von Silver Lake stärker wachsen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Software AG will mit Hilfe des Technologieinvestors Silver Lake sein angestrebtes Wachstum beschleunigen und seinen Marktanteil ausweiten - auch über Zukäufe. Das Darmstädter Unternehmen hatte am Montagabend mitgeteilt, dass Silver Lake über die Zeichnung einer Wandelanleihe 344 Millionen Euro in die Software AG investiert. Bei einer vollständigen Wandlung entspräche das einer Beteiligung von 10 Prozent. Die strategische Partnerschaft kommt am Markt nicht gut an, die im MDAX und TecDAX notierte Aktie verliert am Dienstag mehr als 10 Prozent.

Software-AG-CEO Sanjay Brahmawar nahm die Kursentwicklung in einer Telefonkonferenz mit Journalisten gelassen. Vor etwa zwei Wochen sei der Kurs von Spekulationen getrieben worden. Laut einem Agenturbericht hatten Finanzinvestoren, darunter Silver Lake, Interesse an einer Übernahme des Softwarekonzerns bekundet. Diese Spekulationen gingen nun vielleicht aus Markt, mutmaßte er.

Den Einstieg von Silver Lake wertete Brahmawar "starke Bestätigung" der Wachstumsstrategie, die von dem Investor unterstützt werde. Zudem könne der Name Silver Lake, der unter anderem auch in Dell, Twitter und Airbnb investiert hat, die Visibilität des Darmstädter Unternehmens steigern.

2022 soll wird ein M&A-Jahr werden

Das kommende Jahr 2022 werde ein Jahr der Fusionen und Akquisitionen sein, bekräftigte Brahmawar frühere Aussagen. Software AG habe eine "starke M&A-Pipeline" aufgebaut, sowie Kapazitäten zur Integration von Unternehmen nach der Übernahme. "Wir sind bereit für die Umsetzung", sagte er.

"Wir sind nicht auf der Suche nach einem großen Transformationsgeschäft, sondern nach einer Reihe von Deals, die wir abschließen würden", sagte der CEO. "Diese Deals würden sich ungefähr in der Größenordnung von jährlich wiederkehrenden Einnahmen von 10 bis 20 Millionen bewegen." Dabei habe das Unternehmen Technologien im Blick, die in sein Portfolio passten und ihm helfen, seinen Marktanteil zu erhöhen.

Das Volumen des adressierbaren Marktes beziffert die Software AG auf 61 Milliarden Euro. Für diesen Markt werde zwischen 2020 und 2026 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 16 Prozent prognostiziert.

Wichtige und aktive Rolle im Aufsichtsrat

Die von Silver Lake gezeichneten nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen sind mit 2 Prozent jährlich verzinst und haben eine Wandlungsprämie von 20 Prozent sowie eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Wandelschuldverschreibungen würden voraussichtlich im Januar 2022 ausgegeben.

Der Investor erhält zwei Sitze in Aufsichtsrat und werde dort eine "wichtige und aktive" Rolle einnehmen, so Brahmawar. Christian Lucas, Managing Director und mitverantwortlich für das Europageschäft bei Silver Lake, und Jim Whitehurst, ehemaliger CEO von Red Hat, sollen so bald wie möglich dem Gremium beitreten, hatte die Software AG am Montagabend mitgeteilt.

Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende, Karl-Heinz Streibich, und Ralf Dieter, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, haben ihre Ämter mit Wirkung zum 31. Januar 2022 niedergelegt. Auf der Grundlage von Gesprächen zwischen Silver Lake, der Gesellschaft und den derzeitigen Aufsichtsratsmitgliedern werde erwartet, dass Christian Lucas zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werde.

