SpaceX und Bitcoin-Crash

Bitcoin unter 60.000 Dollar, Gold und Silber auf Mehrmonatstiefs - und eine bequeme These macht die Runde: Anleger ziehen Liquidität aus allem Verkäuflichen ab, um bei den Mega-IPOs von SpaceX, OpenAI und Anthropic dabei zu sein. Die Erzählung ist eingängig. Sie greift aber nur für eines der drei Assets.

• Bitcoin: mögliche Liquiditätsrotation + ETF-Abflüsse als Treiber

• Gold/Silber: Zinsen und Realzinsen dominieren Preisentwicklung

• IPO-Narrativ erklärt Parallelbewegung nur teilweise und ist nicht kausal belegt



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Der Reflex ist verständlich. Wenn drei liquide Anlageklassen gleichzeitig nachgeben und am Horizont die größten Börsengänge der Geschichte stehen, drängt sich der Zusammenhang auf. SpaceX absorbiert 75 Milliarden Dollar, erzielt eine Bewertung nahe 1,75 Billionen Dollar. OpenAI und Anthropic stehen als nächste Kandidaten im Raum. Wer für solche Tickets Cash braucht, verkauft zuerst das, was sich sofort und ohne Abschlag abstoßen lässt. Bei Bitcoin trägt diese Logik - bei Gold und Silber führt sie in die Irre.

Bitcoin: Hier trägt die Rotations-These

Beim Bitcoin gibt es belastbare Belege für genau diesen Mechanismus. Seit dem 15. Mai sind aus US-Spot-Bitcoin-ETFs über 4,4 Milliarden Dollar abgeflossen - der längste und tiefste Redemption-Lauf seit dem Start dieser Produkte im Januar 2024. Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas kommentierte die Phase knapp mit "bad times". Parallel rutschte der Kurs von rund 82.000 Dollar Mitte Mai auf 60.000 Dollar - ein Minus von gut 25 Prozent in etwa zwei Wochen.

Den prominentesten Erklärungsrahmen liefert Michael Saylor, Executive Chairman von Strategy und mit über 840.000 Bitcoin größter Unternehmens-Halter weltweit. Seine Lesart: Die Kapitalmärkte finanzieren den KI-Ausbau in historischem Tempo - rund 400 Milliarden Dollar in sechs Monaten. Um die nötige Liquidität für OpenAI, Anthropic, Alphabet und SpaceX freizusetzen, verkauften institutionelle Investoren Kreditprodukte, Aktien und eben auch Bitcoin und schichteten in die neuen Emissionen um. Saylor nennt es ausdrücklich Kapitalrotation, keine Schwäche des Assets. Rückendeckung kommt von Bernstein: Analyst Gautam Chhugani wertet die Abflüsse als zyklische Umschichtung, nicht als Bruch der Store-of-Value-Story.

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Hier liegt der eigentliche Denkfehler in der populären Kausalitätsfrage. Der Einwand "Bitcoin fiel, obwohl die SpaceX-Aktie noch gar nicht handelbar war" soll die These widerlegen - tatsächlich stützt er sie. Man löst eine Position nicht nach der neuen Investition auf, sondern davor. Wer beim SpaceX-Börsengang oder bei den folgenden KI-Listings dabei sein will, baut die Liquidität in den Wochen zuvor auf. Der zeitliche Vorlauf des Bitcoin-Abverkaufs ist damit kein Gegenargument, sondern das erwartbare Muster einer geplanten Umschichtung.

Eine Präzisierung bleibt wichtig: Der Liquiditätsentzug ist indirekt. SpaceX und OpenAI ziehen kein Bitcoin aus den Wallets - sie konkurrieren um dasselbe Risikobudget, dieselbe Aufmerksamkeit, dieselbe institutionelle Allokation. Wintermute-OTC-Chef Jake Ostrovskis und der Analyst Benjamin Cowen erwarten denn auch, dass der Druck auf Bitcoin erst nachlässt, wenn die geplanten KI-IPOs abgearbeitet sind.

Gold und Silber: Hier regiert der Zins, nicht der Börsengang

Bei den Edelmetallen führt die IPO-These in die Irre. Am 10. Juni gaben Gold und Silber deutlich nach - Spot-Gold rund 2,4 Prozent auf etwa 4.161 Dollar je Unze, Silber rund 2 Prozent. Schon zuvor standen die Edelmetalle wochenlang unter Druck. Der Treiber war ein anderer: starke US-Arbeitsmarktdaten und die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed unter dem neuen Chair Kevin Warsh die Zinsen eher hält oder anhebt, statt sie zu senken. Steigt der reale Zins, steigen die Opportunitätskosten des Goldhaltens - ein Asset ohne laufenden Ertrag verliert relativ an Reiz. Goldman Sachs hat die erwartete Fed- Zinssenkung inzwischen auf Ende 2026 oder Anfang 2027 verschoben; Bitcoin und Gold sind dem Schwund der Senkungsfantasie über die vergangenen Wochen fast parallel gefolgt.

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Die Zinserhöhung der EZB von gestern fügt sich in dieses Bild, ist aber der zweitwichtigere Akt. Die Notenbank hob ihre Leitzinsen erstmals seit September 2023 an, um 25 Basispunkte; der für Anleger maßgebliche Einlagensatz steigt auf 2,25 Prozent. Hintergrund ist die wieder angezogene Teuerung - im Mai 3,2 Prozent im Euroraum, klar über dem 2-Prozent-Ziel, getrieben vor allem von Energiepreisen. Für Edelmetalle gilt dieselbe Mechanik wie in den USA: Wenn risikoarmes Parken wieder spürbar Rendite bringt, sinkt die relative Attraktivität von zinslosem Gold. Mit SpaceX und Anthropic hat das nichts zu tun.

Entscheidend für die Einordnung ist die Gewichtung: Für den Goldpreis ist die US- Geldpolitik der dominierende Faktor, nicht die EZB. Der Dollar-Wechselkurs und die US-Realzinsen bewegen den Weltmarkt; die Frankfurter Entscheidung bestätigt den globalen Trend, setzt ihn aber nicht.

Was Anleger daraus mitnehmen sollten

Der zentrale Punkt: Ein gemeinsamer Abwärtschart bedeutet keine gemeinsame Ursache. Beim Bitcoin überlagern sich Rotation ins KI-/IPO-Thema, ETF-Abflüsse und der Schwund der Zinssenkungsfantasie. Bei Gold und Silber dominiert allein das Zinsbild. Wer beide Bewegungen mit derselben IPO-Erzählung erklärt, vereinfacht unzulässig - und zieht im Zweifel die falschen Schlüsse für die eigene Positionierung.

Zwei Trigger lohnen jetzt den genaueren Blick, und der wichtigere kommt aus Washington, nicht aus Frankfurt. Erstens das Verhalten von Bitcoin rund um das SPCX-Debüt und die folgenden KI-Listings: Dreht die Krypto-Schwäche, sobald der Emissionshunger gestillt ist, wäre das ein starkes Indiz für die Rotations-These. Zweitens - und für Gold die maßgebliche Wegmarke - Warshs erste FOMC-Sitzung am 16. und 17. Juni. Nicht der Zinsentscheid selbst, der gilt als Halten, sondern der Ton zur weiteren Zinsrichtung wird die Edelmetalle bewegen. Für den Goldpreis ist dieser Auftritt relevanter als jeder Börsengang.

Leon Müller, Redaktion finanzen.net