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Spannungen

Ölpreise auf hohem Niveau: Iran-Konflikt hält Märkte in Atem

Ölpreise auf hohem Niveau: Iran-Konflikt hält Märkte in Atem

Die Ölpreise haben sich am Freitag auf hohem Niveau stabilisiert.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
95.53 USD 0.01 USD 0.01 %
News
Ölpreis (WTI)
91.52 USD 0.22 USD 0.24 %
News

Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November wurde zuletzt bei 95,56 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig über dem Vortag. Seit Montag hat sich Rohöl der Sorte Brent deutlich verteuert, nachdem der Iran-Krieg mit gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran wieder aufgeflammt war. Zeitweise hatte der Brent-Preis über 97 US-Dollar notiert.

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Wegen der wieder gestiegenen Spannungen zwischen den USA und Iran sind die wachsenden Sorgen über anhaltende Störungen in der Straße von Hormus unverändert das bestimmende Thema am Ölmarkt. Die Gefahr einer weiteren Eskalation ist laut Beobachtern nicht vom Tisch. So hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen Sturz der iranischen Führung als "die wichtigste Aufgabe, die noch vor uns liegt" bezeichnet. Er sei fest überzeugt, dass dies möglich sei, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros bei einem Treffen im Militärhauptquartier in Tel Aviv.

Die Ölmärkte würden derzeit "ihre Verwundbarkeit neu bewerten", sagte Priyanka Sachdeva, Leiterin Marktanalysen beim Broker Phillip Nova in Singapur. "Die Risikoprämie lässt sich nur begrenzt drücken, solange die zugrunde liegenden Sicherheitsprobleme ungelöst bleiben." Brent-Öl hat sich seit Jahresbeginn um fast 60 Prozent verteuert. Raffinierte Produkte wie Diesel legten wegen des Konflikts im Nahen Osten und des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine noch stärker zu.

/stk/zb

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Georgi Roshkov / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com

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