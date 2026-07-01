DAX25.425 -0,2%Est506.261 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 +2,5%Nas24.877 -0,2%Bitcoin56.638 +1,0%Euro1,1386 -0,1%Öl88,40 +5,1%Gold4.027 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed: DAX leichter -- SK Hynix mit Rekordgewinn -- Deutsche Bank mit starkem Quartal -- DroneShield, SpaceX, Novo Nordisk, BMW, Intel, BASF, NVIDIA, Tesla im Fokus
Top News
BMW-Aktie stabil nach Meldungen über Jobabbau: Anleger honorieren Kostendisziplin BMW-Aktie stabil nach Meldungen über Jobabbau: Anleger honorieren Kostendisziplin
Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spritpreis gibt in Deutschland nach

29.07.26 12:31 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise haben zuletzt nachgegeben. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter Super E10 2,139 Euro und damit 1,8 Cent weniger als am Sonntag, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Diesel verbilligte sich um 2 Cent auf 2,19 Euro.

Treiber dürfte unter anderem der Rückgang des Rohölpreises sein, der am Dienstag deutlich unter den Ständen von Ende vergangener Woche lag. Aktuell zieht er allerdings wieder an. Am Mittwochvormittag ergab sich daraus ein gemischtes Bild: Während Super E10 um 11.00 Uhr minimal billiger war als zur selben Zeit am Dienstag, war Diesel minimal teurer.

Der ADAC hält die aktuellen Kraftstoffpreise nach wie vor für "deutlich zu hoch". Im Vergleich zum letzten Tag vor Ausbruch des Iran-Kriegs ist E10 derzeit gut 36 Cent pro Liter teurer, Diesel um gut 44 Cent./ruc/DP/jha