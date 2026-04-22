DAX24.975 -0,7%Est506.280 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +1,9%Nas26.107 +0,9%Bitcoin56.625 -0,4%Euro1,1415 -0,1%Öl85,44 +0,8%Gold4.028 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 IBM 851399 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 EVOTEC 566480 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 PayPal A14R7U
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt wieder unter 25.000 Punkte -- DeepSeek wohl vor Börsengang -- BASF, Intel, EVOTEC, Bayer, Siemens Energy, Lucid, NEL, ASML, SK hynix, Arm, PayPal, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
PayPal erhält offenbar Übernahmeangebot über 53 Milliarden Dollar - So reagiert die Aktie PayPal erhält offenbar Übernahmeangebot über 53 Milliarden Dollar - So reagiert die Aktie
Namenswechsel mit Folgen: Experten sehen einen versteckten Gewinnhebel bei der Siemens Energy-Aktie Namenswechsel mit Folgen: Experten sehen einen versteckten Gewinnhebel bei der Siemens Energy-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Spritpreise

Dieselpreis springt im Wochenvergleich um fast 12 Cent

15.07.26 11:34 Uhr
Dieselpreis springt im Wochenvergleich um fast 12 Cent | finanzen.net

Tanken wird teurer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,03 EUR -0,01 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
21,69 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Repsol S.A.
24,20 EUR -0,06 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
37,10 EUR -0,05 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
70,81 EUR -0,29 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Dieselpreis Benzin
2,05 EUR 0,03 EUR 1,58%
News
Super Benzin
2,06 EUR 0,02 EUR 1,18%
News

Vor allem Diesel hat sich auf Wochensicht massiv verteuert, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter des Kraftstoffs 2,07 Euro. Das waren 11,7 Cent mehr als noch am Dienstag vor einer Woche. Auch Superbenzin legte deutlich zu: Ein Liter der Sorte E10 kostete 2,083 Euro und damit 5,9 Cent mehr als eine Woche zuvor.

Und der steile Anstieg setzte sich am Mittwoch fort: Am Vormittag um 10.00 Uhr war Diesel um 7 Cent teurer als zur selben Zeit am Dienstag. E10 verteuerte sich um 3,9 Cent. Der ADAC bewertet die aktuellen Spritpreise als zu hoch.

Diesel und Super fast gleichauf

Aktuell verschwindet auch der Preisabstand zwischen Diesel und E10 zusehends. Im langjährigen Schnitt ist Diesel deutlich mehr als 10 Cent billiger, weil der Kraftstoff niedriger besteuert wird. Am Dienstag waren es im Tagesdurchschnitt nur noch 1,3 Cent, in der Momentaufnahme vom Mittwochvormittag war Diesel sogar wieder etwas teurer als E10. Der ADAC geht davon aus, dass dies bald auch im Tagesdurchschnitt der Fall sein wird.

Diesel gilt beim Preis als deutlich krisenanfälliger. Während der Hochphase des Iran-Kriegs war der Kraftstoff zwischenzeitlich mehr als 25 Cent teurer als E10.

Ein wichtiger Treiber für den aktuellen Anstieg der Preise dürften die verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran rund um die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus sein. Auch der Ölpreis hat in den letzten Tagen deutlich angezogen.

/ruc/DP/men

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Federico Rostagno / Shutterstock.com

Nachrichten zu Super Benzin