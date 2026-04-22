Dieselpreis springt im Wochenvergleich um fast 12 Cent

Spritpreise

Tanken wird teurer.

Vor allem Diesel hat sich auf Wochensicht massiv verteuert, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter des Kraftstoffs 2,07 Euro. Das waren 11,7 Cent mehr als noch am Dienstag vor einer Woche. Auch Superbenzin legte deutlich zu: Ein Liter der Sorte E10 kostete 2,083 Euro und damit 5,9 Cent mehr als eine Woche zuvor.

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Und der steile Anstieg setzte sich am Mittwoch fort: Am Vormittag um 10.00 Uhr war Diesel um 7 Cent teurer als zur selben Zeit am Dienstag. E10 verteuerte sich um 3,9 Cent. Der ADAC bewertet die aktuellen Spritpreise als zu hoch.

Diesel und Super fast gleichauf

Aktuell verschwindet auch der Preisabstand zwischen Diesel und E10 zusehends. Im langjährigen Schnitt ist Diesel deutlich mehr als 10 Cent billiger, weil der Kraftstoff niedriger besteuert wird. Am Dienstag waren es im Tagesdurchschnitt nur noch 1,3 Cent, in der Momentaufnahme vom Mittwochvormittag war Diesel sogar wieder etwas teurer als E10. Der ADAC geht davon aus, dass dies bald auch im Tagesdurchschnitt der Fall sein wird.

Diesel gilt beim Preis als deutlich krisenanfälliger. Während der Hochphase des Iran-Kriegs war der Kraftstoff zwischenzeitlich mehr als 25 Cent teurer als E10.

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Ein wichtiger Treiber für den aktuellen Anstieg der Preise dürften die verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran rund um die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus sein. Auch der Ölpreis hat in den letzten Tagen deutlich angezogen.

/ruc/DP/men

MÜNCHEN (dpa-AFX)