DAX 25.516 +0,8%ESt50 6.180 +0,9%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,06 +2,1%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 74.304 +0,6%Euro 1,1233 -0,0%Öl 108,9 +0,1%Gold 4.131 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Stabilisierungstendenzen

Goldpreis fängt sich nach Verlusten: Bodenbildung oder nur eine kurze Atempause?

Goldpreis fängt sich nach Verlusten: Bodenbildung oder nur eine kurze Atempause?

Der Goldpreis hat sich am Mittwoch nach den Kursverlusten in der ersten Wochenhälfte stabilisiert.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4,133.55 USD 8.60 USD 0.21 %
News
Ölpreis (Brent)
109.18 USD 0.39 USD 0.36 %
News
Ölpreis (WTI)
98.26 USD 0.44 USD 0.45 %
News

Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) wurde an der Börse in London bei 4.130 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vortag.

Werbung

In den vergangenen beiden Handelstagen war der Goldpreis noch gefallen, als ein Anstieg der Ölpreise die Inflationssorgen und damit die Spekulation auf steigende Zinsen schürte. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, bremst die Aussicht auf höhere Zinsen die Nachfrage nach dem Edelmetall. In der kommenden Woche werden die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) jeweils ihre Zinsentscheidungen veröffentlichen.

Im Oktober hat sich der Goldpreis in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten, nachdem er Ende August und im September deutlich gefallen war. Seit dem Rekordhoch bei über 5.400 Dollar im Januar hat das Edelmetall etwa ein Viertel an Wert verloren.

/jkr/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com, FikMik / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.