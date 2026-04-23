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Starke Wochengewinne

Darum zeigen sich die Ölpreise kaum verändert

24.04.26 08:42 Uhr
Ölpreise wenig bewegt - das steckt dahinter | finanzen.net

Der Ölpreis hat sich am Freitag nach einem kräftigen Anstieg im Verlauf der Woche nur wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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Ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni wurde kurz vor dem Wochenende bei 105,15 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vortag.

"An den Energiemärkten bleibt die Entwicklung im Nahen Osten das entscheidende Thema", sagte Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank. Solange sich keine Öffnung der Straße von Hormus abzeichnet, dürfte der Preis für Rohöl der Sorte Brent ihrer Einschätzung nach über 100 Dollar verharren.

Meldungen, dass die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel nach Angaben von US-Präsident Donald Trump um drei Wochen verlängert werden soll, konnten den Notierungen am Ölmarkt keine Impulse geben.

Im Verlauf der Woche hat das Ausbleiben von Verhandlungen für ein Ende des Iran-Kriegs die Anleger an den Rohstoffmärkten verunsichert. Seit Beginn der Woche verteuerte sich Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent um etwa neun Dollar. Der Preis für US-Öl stieg um mehr als fünf Dollar auf zuletzt 95,93 Dollar je Barrel. Je länger der Krieg andauert, desto deutlicher werde, dass die negativen Auswirkungen dieses Konflikts noch Monate, wenn nicht sogar länger spürbar sein werden, sagte Mona Yacoubian, Expertin am Center for Strategic and International Studies (CSIS).

/jkr/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com, Anton Watman / Shutterstock.com

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