Store - Norwegen könnte Europas gesamten CO2-Ausstoß mit CCS speichern

Hannover/Berlin (Reuters) - Norwegen kann Ministerpräsident Jonas Gahr Store zufolge den gesamten europäischen Kohlendioxid-Ausstoß für Jahrzehnte speichern.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

"Wir leisten in Norwegen Pionierarbeit bei der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung", sagte Store am Montag auf der Industrie-Messe in Hannover bei einem Auftritt mit Bundeskanzler Olaf Scholz. "Wir haben fast 30 Jahre Erfahrung mit der Speicherung von CO2 im Meer. Norwegen selbst kann wahrscheinlich das gesamte europäische CO2 für die nächsten Jahrzehnte speichern, wenn wir den Mut haben, voranzukommen", fügte er mit Blick auf die großen Seegebiete seines Landes hinzu. Er begrüße das Umdenken der Bundesregierung in der Frage der sogenannten CCS-Technologie, die nun auch von den Grünen nach jahrelangem Widerstand als Ergänzung zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen akzeptiert wird.

Auch Scholz hatte sich bei der Eröffnung der Hannover-Messe am Sonntagabend zum Einsatz dieser Technologie bekannt. Deutschland könnte bei der Produktion etwa in der Zementindustrie aufgefangenes CO2 durch Pipelines nach Norwegen pumpen, hatte die Regierung in Oslo schon früher angeboten. CO2 gilt derzeit als klimaschädliches Abfallprodukt, wird aber auch als künftig nutzbarer Rohstoff angesehen.

"Ohne CCS kann keine Klimaneutralität erreicht werden", hatte Store bereits am Sonntagabend gewarnt. Norwegen ist derzeit Deutschlands Erdgas-Hauptlieferant. Das Land ist vor allem durch den Verkauf fossiler Energie reich geworden, sucht aber einen klimafreundlichen Umbau. Store betonte deshalb, dass man ein Wasserstoffnetz aufbauen und auch hier mit den EU-Staaten kooperieren wolle. Norwegen ist Partnerland der diesjährigen Hannover-Messe, die als größte Industriemesse der Welt gilt.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)