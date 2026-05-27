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Straße von Hormus

Eskalation in der Golfregion: Ölpreise klettern deutlich - Steigt Brent wieder über 100 US-Dollar?

28.05.26 08:43 Uhr
Golfkrise treibt Ölpreise hoch - Brent noch unter 100 Dollar | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Donnerstag kräftig zugelegt. Am Markt wurde auf die neuen Angriffe in der Golfregion und eine weitere Sanktionsrunde der USA gegen den Iran verwiesen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
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Ölpreis (WTI)
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Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli stieg um mehr als 3,58 Prozent auf 97,67 US-Dollar. Damit blieb die Notierung aber weiter unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar. Am Mittwoch war der Brent-Preis zeitweise noch um mehr als fünf Prozent gefallen.

Die USA und der Iran haben sich in der Straße von Hormus trotz Waffenruhe und laufender Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitige Angriffe geliefert. "Diese Maßnahmen waren zurückhaltend, rein defensiv und darauf ausgerichtet, die Waffenruhe aufrechtzuerhalten", hieß es von der US-Regierung. Zudem setzte das US-Finanzministerium auf seine Sanktionsliste eine iranische Behörde, die für die Gebührenerhebung für die Durchfahrt der Straße von Hormus verantwortlich ist. Der Plan, eine Gebühr für das Passieren der Meerenge zu erheben, verstoße gegen internationales Recht, erklärte das US-Finanzministerium.

Die faktische Blockade der Straße von Hormus belastet die Weltwirtschaft massiv - und ist für den Iran das Druckmittel schlechthin in den Verhandlungen. Trotz der jüngsten Preisreaktion steuert Rohöl weiter auf den zweiten Wochenverlust in Folge zu. Laut Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone in Melbourne, wird an den Märkten weiterhin mit einem Abkommen gerechnet. Dort herrsche die Sichtweise, dass das Glas halb voll sei. Es gebe jedoch weiterhin ein klares Risiko, dass die Parteien die Verhandlungen abbrechen.

/stk/stw

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Aleksandr Petrunovskyi / Shutterstock.com, Anton Watman / Shutterstock.com

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