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Straße von Hormus

Warum sich die Ölpreise nach dem jüngstem Rückgang stabilisieren

17.06.26 08:35 Uhr
Nach der Talfahrt: Deshalb bewegen sich die Ölpreise auf stabilem Niveau | finanzen.net

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel nach dem kräftigen Rückgang am Vortag stabilisiert.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
78,76 USD -0,58 USD -0,73%
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Ölpreis (WTI)
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Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August lag zuletzt bei rund 79 US-Dollar und damit etwas über dem Stand vom Vorabend. In der Nacht war der Preis für die Nordseesorte noch bis auf 78,06 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang März gefallen.

Inzwischen liegt der Ölpreis für die Sorte Brent nur noch circa neun Prozent über dem Stand vor dem Iran-Krieg. Da der Iran nach dem Angriff durch Israel und die USA die für den Gas- und Ölhandel wichtige Straße von Hormus blockierte, zog der Preis in der Spitze bis auf mehr als 126 Dollar Ende April an.

Doch seitdem ging es wegen der Hoffnung auf ein Ende des Krieges und die damit einhergehende Freigabe der Straße von Hormus Schritt für Schritt wieder nach unten. Zuletzt hatten sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Kriegs geeinigt. Das hatte die Ölpreise weiter gedrückt.

Allerdings sieht Rohstoffexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank in den kommenden Handelstagen nur ein begrenztes weiteres Abwärtspotenzial. "Einerseits gehen wir davon aus, dass die weiteren Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein neues Atomabkommen überaus holprig verlaufen dürften", schrieb die Expertin in einer Analyse am Vortag. Andererseits dürfte es selbst im Fall einer nachhaltigen Öffnung der Straße von Hormus noch geraume Zeit dauern, bis sich der Schiffsverkehr und damit die Energieexporte aus der Golfregion wieder normalisiert haben.

/zb/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com, sacura / Shutterstock.com

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