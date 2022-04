Russische Kohleimporte: EU-Kommission bereitet wohl Einschränkung vor

Rohstoffe in diesem Artikel Kohlepreis 280,00

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus EU-Kreisen. Demnach sind russische Kohleimporte Teil des nächsten Sanktionspakets gegen Russland. Genaueres, etwa ab wann und in welchem Umfang Kohleimporte aus Russland gestoppt werden könnten, war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben von Diplomaten will die Kommission das Sanktionspaket noch am Dienstag den EU-Ländern vorlegen. Diese müssen dann noch darüber abstimmen.

BRÜSSEL (dpa-AFX)

