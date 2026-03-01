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UN-Organisation: Evakuierungspläne für Straße von Hormus

19.03.26 18:02 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Weltschifffahrtsorganisation (IMO) arbeitet an Evakuierungsplänen für die durch den Iran-Krieg in der Straße von Hormus festsitzenden Schiffe und Seefahrer. Der erste Ansprechpartner seien nun die Länder der Region, um Gespräche darüber zu beginnen, wie eine Evakuierungsroute eingerichtet werden könnte, sagte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez nach einer Dringlichkeitssitzung.

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"Es geht nicht darum, alle Schiffe an einem einzigen Tag hinauszuführen", sagte Dominguez. "Wir sprechen von der Straße von Hormus, die etwa 30 Kilometer breit ist." Die Sicherheit habe dabei die oberste Priorität, "denn bei allen Maßnahmen wollen wir das Risiko für die Seeleute keinesfalls erhöhen", sagte Dominguez. Auch mit dem Iran, der IMO-Mitglied ist, werde in dieser Sache gesprochen.

Nach Angaben der UN-Organisation sitzen 20.000 Seefahrer in der Region fest. Dominguez sprach von nahezu 2.000 Schiffen. Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus, einer wichtigen Route für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas, war wegen des Kriegs und drohender iranischer Angriffe praktisch zum Erliegen gekommen./mj/DP/men