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US-Angriffe

Warum es für die Ölpreise am Dienstag nach oben geht

Warum es für die Ölpreise am Dienstag nach oben geht

Die Ölpreise sind am Dienstag nach Meldungen über erneute Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran gestiegen und haben damit einen Teil der deutlichen Verluste vom Vortag wettgemacht.

Am Morgen wurde ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee mit Lieferung im Januar bei 106,12 US-Dollar gehandelt und damit etwa 1,3 Prozent höher als am Montag. Zu Wochenbeginn hatte der Brent-Preis knapp acht Prozent nachgegeben.

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Nach übereinstimmenden Medienberichten haben die USA Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus angegriffen. Demnach wurde eine Stellung der Revolutionsgarden auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei.

Nur Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, dass viele davon ausgehen, der Krieg mit dem Iran gehe zu Ende. Der Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump. Allerdings hatten Medien in den Tagen zuvor über Pläne der Regierung in Washington berichtet, nach den Zwischenwahlen in den USA gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen den Iran zu fliegen.

Mit dem aktuellen Anstieg haben die Ölpreise den deutlichen Rückgang vom Wochenauftakt vorerst gestoppt. Am Montag war der Preis für Rohöl der Sorte Brent wegen positiver Signale aus dem Iran zeitweise bis auf 103,28 Dollar gefallen, nachdem die Notierung in der vergangenen Woche noch bei fast 117 Dollar gestanden hatte.

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Der oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, hatte grünes Licht für Verhandlungen gegeben, die den seit Monaten andauernden Krieg mit den USA beenden könnten, wie aus einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA hervorgeht.

/jkr/zb

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com

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