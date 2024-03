OPEC: Beschlossene Förderkürzung nur in Teilen umgesetzt

Citigroup-Analysten geben Ausblick: So geht es für Gold und Öl bis 2025 weiter

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Greenpeace: Goldschürfer zerstören vier Fußballfelder Regenwald am Tag

Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend

Heute im Fokus

Douglas will noch vor Ostern an die Börse. S&P gibt Bayer nur noch einen stabilen Ausblick. Streik bei Lufthansa-Kabinenpersonal. Siltronic präzisiert Prognose und bestätigt Ziele 2028 - Vorstand erweitert. Stromversorgung im Tesla-Werk in Grünheide läuft wieder. FUCHS PETROLUB erhöht nach Gewinnanstieg auch Dividende.