Warum die Ölpreise leicht nachgeben

Ausblick auf 2024: Bank of America prophezeit Allzeithoch bei US-Aktien - Was Anleger bei US-Aktien, Öl, Gold und Anleihen erwartet

Darum fallen die Ölpreise in die Verlustzone

Bank of America mit Prognose für Rohstoffe: So geht es mit dem Goldpreis und den Ölpreisen 2024 weiter

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Heute im Fokus

Warner Bros Discovery und Paramount Global sondieren offenbar milliardenschwere Fusion. Micron Technology überrascht mit neuer Prognose. Toyota ruft in den USA eine Million Fahrzeuge zurück. BER richtet Abholzone für Uber, Bolt & Co. ein. BVB: Turnusmäßige Klausurtagung der Club-Verantwortlichen - Wie geht es in Dortmund weiter?